Der vielleicht längste Wahlkampf aller Zeiten

Die ÖVP setzt eine Kampagne auf, der Vizekanzler tourt wie der Chef der Roten bereits durch die Lande, für die SPÖ kursiert sogar schon ein Wahlkampfpapier – derweil staut es sich inhaltlich.

Ist wirklich alles so furchtbar? Mitnichten, findet der Bundeskanzler: Am Dienstagvormittag präsentierte Karl Nehammer eine neue ÖVP-Kampagne, den Slogan dafür, „Glaubt an dieses Österreich“, lieh er sich bei einem legendären Vorgänger. Vorweg: Es ist durchaus legitim, als Regierung auf die eigenen Erfolge zu verweisen, wie Nehammer dies in seiner Kampagne tut. Kalte Progression, Klimaticket, Ökosteuerreform: Es gab wahrlich schon Regierungen, die weniger zustande gebracht haben, und zwar ohne Krisen, wie ÖVP und Grüne sie vorfanden. Ob dafür wirklich Leopold Figl herhalten muss, ist eine andere Frage.

So naheliegend die Stoßrichtung der ÖVP-Kampagne auch ist, man fragt sich dabei schon: Sind wir denn bereits im Wahlkampf? Offenbar schon: Der Ton zwischen den Koalitionspartnern begann sich schon vor Monaten zu verschärfen, Kompromisse fallen zunehmend schwer; auf beiden Seiten wurden Mitarbeiter gen Parteizentralen abgezogen, sei es aus Landesparteien oder Ministerien. Vizekanzler Werner Kogler startete schon vor Monaten eine „Dialogtour“ durch Österreich, auch SPÖ-Chef Andreas Babler tourt durch die Lande. Am Dienstagabend wurde dann auch noch ein Wahlkampf-Strategiepapier des SORA-Instituts für die SPÖ publik – irrtümlich, weil es an einen falschen Verteiler ging.

Während also alle auf die eigentlich erst in einem Jahr vorgesehene Wahl schielen, staut es sich inhaltlich: Die türkis-grüne Posten-Blockade, die im Vorjahr mit einem gescheiterten Abtausch begann, wächst sich immer weiter aus und bleibt weiterhin ungelöst. Raumplanung, Klimaschutzgesetz, Finanzausgleich, längst Versprochenes wie das Arbeitsmarkt-Paket oder das Quasi-Aus des Amtsgeheimnisses, und so fort: Wenn die Koalition in ihrem Abschlussjahr – eine Verlängerung von Türkis-Grün scheint Umfragen zufolge illusorisch – noch substanzielle Veränderungen auf den Weg bringen will, wäre jetzt der Zeitpunkt dafür.

Für Kampagnen und dergleichen ist im Wahljahr noch mehr als genug Zeit.