Paket für längeres Arbeiten auf der langen Bank

Die zu Jahresbeginn versprochene Reform gegen den Fachkräftemangel fehlt immer noch – selbst die ÖVP beklagt „Stillstand“.

Georg Dornauer ist bekannt dafür, sich nicht immer nur entlang der Parteilinie zu bewegen. Es ist erst einige Wochen her, da trug der Tiroler Vizelandeshauptmann offen seine Zweifel an Kernvorhaben von SPÖ-Chef Andreas Babler vor, etwa in Sachen 32-Stunden-Woche und der Frage, ob die SPÖ auf Bundesebene eine Koalition mit der ÖVP anstreben sollte. Dornauer plädiert für eine solche Zusammenarbeit, ranghohe Genossen sehen das anders. Auch diese Woche ließ Dornauer mit einer Idee aufhorchen, die man bei den Roten bisher grosso modo abgelehnt hatte, weil man dadurch eine Verdrängung jüngerer Arbeitnehmer befürchtet. Als Mittel gegen den Arbeitskräftemangel müsse man, so Tirols SPÖ-Chef, Pensionisten zum längeren Arbeiten bewegen. Gelingen soll dies durch Anreize, beispielsweise einen Steuerfreibetrag.

Koalitionäres Ping-Pong