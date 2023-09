Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Strategiepapier für die SPÖ wurde irrtümlich publik: Das SORA-Institut hat für die SPÖ „strategische Überlegungen“ für den kommenden Wahlkampf erarbeitet – und irrtümlich an einen falschen Mail-Verteiler geschickt. Auf „Presse“-Anfrage stellt die Partei nun klar: Die Strategie für den Wahlkampf sei das nicht, sondern nur ein Vorschlag des Instituts. Mehr dazu

Der vielleicht längste Wahlkampf aller Zeiten: Die ÖVP setzt eine Kampagne auf, der Vizekanzler tourt wie der Chef der Roten bereits durch die Lande, für die SPÖ kursiert sogar schon ein Wahlkampfpapier. Derweil staut es sich inhaltlich, schreibt Klaus Knittelfelder in seiner Morgenglosse. Mehr dazu

Trump des Finanzbetrugs schuldig: Der New Yorker Richter Arthur Engoron urteilte am Dienstag, Ex-US-Präsident Donald Trump habe die Vermögenswerte seines Immobilienimperiums in der Vergangenheit absichtlich zu hoch angegeben, um an bessere Konditionen etwa für Kredite zu gelangen. Mehr dazu

Brand bei Hochzeitsfeier im Irak fordert mehr als 100 Tote: Auf Videos in sozialen Medien, die Momente vor dem Brand zeigen sollen, fallen offenbar brennende Teile der Raumverkleidung von der Decke. Hochzeitsgäste springen von Tischen auf und versuchen, sich in Sicherheit zu bringen. Auf Bildern der Katastrophe war eine eingestürzte und ausgebrannte Halle im Ort Al-Hamdanija zu sehen. Mehr dazu

„Gewinnabschöpfung verhindert sinkende Strompreise“: Die heimischen Stromversorger müssen erstmals zig Millionen Euro an Übergewinnen an die Republik abführen. Manche Unternehmen trifft es besonders hart. Sie fordern das Geld zurück und wollen es lieber an ihre Kunden weitergeben. Mehr dazu

Österreich seit 1000 Tagen ohne Klimaschutzgesetz: Die alte Regelung lief am 31. Dezember 2020 aus. Umweltministerin Gewessler kämpft für ein neues Gesetz noch in dieser Legislaturperiode. Mehr dazu

US-Autorenstreik endet nach fünf Monaten: Der Vorstand der Gewerkschaft WGA (Writers Guild of America) hat einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA zugestimmt. Der seit fast fünf Monaten laufende Autoren-Streik werde um Mitternacht (Westküstenzeit/09.00 MESZ am Mittwoch) beendet, teilte die WGA Dienstagnachmittag (Ortszeit) mit. Mehr dazu

„Die Presse“ in Armenien - wie die Menschen nun versuchen, ihr Leben zu retten: Nach dem Blitzkrieg um Berg-Karabach fliehen Tausende Armenier aus der Gebirgsprovinz vor den Soldaten aus Aserbaidschan, um ihr Leben zu retten. Unsere Außenpolitik-Redakteurin Jutta Sommerbauer ist vor Ort und berichtet in unserer aktuellen Podcast-Folge von dem Massenexodus. Mehr dazu

Heute vor 100 Jahren schrieb die „Neue Freie Presse“ über die Diktatur in Bayern und die Rolle der Hitler-Bewegung. Mehr dazu