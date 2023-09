Mehr als anderswo liefern sich die Supermarktketten hierzulande bizarre Aktions-Schlachten. Die Preissenkungen folgen dabei einem Muster, das sich mit freiem Auge nicht leicht durchschauen lässt. Wie also kann man sich vor der Rabatt-Falle schützen?

Wien. Mehr als vier Monate ist es inzwischen her, dass die Bundesregierung Anfang Mai zum Lebensmittelgipfel gerufen hat. Die Inflation lag damals bei 9,6 Prozent, jene auf Lebensmittel bei über 13. Die Regierung war zu diesem Zeitpunkt mit der Bekämpfung der Teuerung offensichtlich überfordert. Also musste ein Sündenbock präsentiert werden. Ein solcher war schnell gefunden: Die Supermarktketten würde eine Hauptschuld an den hohen Preisen tragen, so die Botschaft von Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Tatsächlich liegt die Teuerung bei Lebensmitteln seit nunmehr 16 Monaten in Folge über der Gesamtinflation (wenngleich sich die beiden Werte zuletzt wieder deutlich annäherten).