Heute, Mittwoch, gibt Berlins oberster Kulturpolitiker eine Pressekonferenz. Die Berliner Zeitung mutmaßt, er wird Christian Thielemann zum Nachfolger Daniel Barenboims in der traditionsreichen „Linden-Oper“ küren.

Wie an dieser Stelle schon vor Monaten avisiert, dürfte Christian Thielemann der Nachfolger Daniel Barenboims als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper »Unter den Linden« werden. Die Berliner Zeitung spekulierte heute, die für 12 Uhr angesetzte Pressekonferenz des Berliner Kultursenators Joe Chialo werde dieser Personalrochade gelten.

Für Thielemann wäre das eine Heimkehr: Er wrude 1959 in Berlin geboren und war um die Jahrtausendwende längere Zeit GMD der im Westteil der Stadt gelegenen Deutschen Oper. Viele Bebachter hatten ihm auch Chancen für den Posten des Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker eingeräumt, den dann letztendlich per Musiker-Entscheid Kirill Petrenko übernahm. Würde Thielemann nun unter den Linden einziehen, hätte Deutschlands Metropole die beiden derzeit meistumworbenen Dirigenten in der Stadt.

Für eine Ernennung Thielemanns hatten sich zuletzt vor allem die Musiker der Staatskapelle Berlin stark gemacht, die von der Zusammenarbeit mit dem Dirigenten begeistert waren. Als Daniel Barenboim vergangene Spielzeit die Dirigate von Wagners „Ring des Nibelungen“ krankheitshalber zurücklegen musste, war Thielemann eingesprungen und feierte einen Sensationserfolg. Das Publikum bereitete ihm Standing Ovations. »Die Presse« berichtete. (sin)