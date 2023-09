„Ach Mann“: Ein Lachanfall in den Nachrichten

Eine „Tagesschau“-Sendung war am Mittwoch von unbegründeter Heiterkeit bestimmt. Susanne Daubner, 62, konnte nicht aufhören zu kichern.

Fernsehen will auch unterhalten, natürlich, aber vielleicht nicht gerade durch einen Kontrollverlust einer Moderatorin. Susanne Daubner hat am Mittwoch mitten in den ARD-Morgennachrichten aber auf eine derart sympathische Weise die Contenance verloren, dass sie sich nicht grämen muss: Nach einer launigen Überleitung des Fernsehteams einer Morgensendung konnte die 62-jährige Moderatorin nicht mehr aufhören zu lachen.

„Einen schönen guten Morgen“ wünschte sie noch korrekt, doch die Versuche, die Nachrichten zu verlesen, wollten lange nicht gelingen. Da half auch ihr „Ach Mann“ nicht. Das „Nein, ich muss es hinkriegen“ war die Wendung zum Besseren. Als ihr Moderatorenkollege schließlich nach den Nachrichten fragte, ob er schuld an dem Lachanfall gewesen sei, sagte Daubner nur lakonisch: „Ja.“

In einem Statement gegenüber der „FAZ“ versuchte Daubner dann noch zu analysieren: Das Lachen sei einer Situation geschuldet gewesen, „die ich gar nicht so richtig erklären kann“. Dass das wiederholte Kichern und Prusten bei den Zuschauern gar nicht so schlecht ankam, liegt auf der Hand. Es gibt allzu viel Traurigkeit in der Welt. Wer lässt sich nicht gern von Heiterkeit überraschen? (rovi)