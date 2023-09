Die neue Welt-Unordnung

Es mangelt in allen Weltregionen an effektiver internationaler Zusammenarbeit. Und doch gibt es ein paar gute Nachrichten.

Es gibt einen alten sowjetischen Witz, in dem ein Journalist den Generalsekretär der Kommunistischen Partei um eine Bewertung der Wirtschaftslage des Landes bittet. „Gut“ lautet die kurze Antwort. Der Journalist bittet den Generalsekretär, das näher zu erläutern, damit er seine Story fertig schreiben kann. „In diesem Fall“, antwortet der Generalsekretär, „‚nicht gut‘“.

So ziemlich dasselbe ließe sich heute über den Zustand der Welt sagen. Während vergangene Woche viele globale Staats- und Regierungschefs in New York auf der 78. Jahrestagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen versammelt waren – mit Ausnahme der Präsidenten Chinas und Russlands, des britischen Premierministers Rishi Sunak, des indischen Premierministers Narendra Modi und des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron –, gibt es Grund zur Besorgnis.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Die Beziehung zwischen den USA und China ist trotz des zuletzt vermehrten diplomatischen Austauschs in schlechtem Zustand. Ziel der USA ist es, dass die beiden wichtigen Mächte eine Grundlage für ihre bilateralen Beziehungen schaffen. Bestenfalls jedoch werden die beiden Regierungen in der Lage sein, eine Krise zu vermeiden. Das jedoch wird erschwert durch Chinas Weigerung, die direkten militärischen Kontakte wieder aufzunehmen und einen Kommunikationskanal für Krisensituationen zu schaffen. Selbst Optimisten erwarten nicht, dass beide einen Weg finden werden, in naher Zukunft in bedeutsamer Weise bei dringenden regionalen oder globalen Herausforderungen zusammenzuarbeiten.

China sieht sich derweil mit beträchtlichen wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert. Das liegt weitgehend an den Mängeln seiner eigenen Politik. Doch dass die Probleme hausgemacht sind, heißt keineswegs, dass die Folgen nur auf China begrenzt bleiben werden. Zumindest wird das, was in China passiert, das weltweite Wirtschaftswachstum beeinträchtigen.

Schlimmstenfalls besteht die Möglichkeit, dass die chinesische Führung der Versuchung nachgibt, einen aggressiveren außenpolitischen Kurs zu verfolgen, um von ihren wirtschaftlichen Problemen zu Hause abzulenken.

Nordkoreas Nuklear-Spiel

Andernorts im Indopazifik fährt Nordkorea fort, sein nukleares Arsenal zu vergrößern und qualitativ zu verbessern. Das Regime in Pjöngjang testet weiter ballistische Raketen und hat inzwischen ein nuklear bewaffnetes U-Boot vorgestellt, das die Überlebensfähigkeit der nordkoreanischen Nuklearkapazitäten erhöhen könnte. Es gibt keine Anzeichen, dass Nordkorea bereit ist, seine Nuklear- bzw. Raketenprogramme zu diskutieren oder gar diesbezügliche Kompromisse einzugehen.

Eine andere Sorge ist, dass die vor etwa dreieinhalb Monaten eingeleitete Gegenoffensive der Ukraine bisher nur begrenzte Fortschritte gemacht hat. Noch immer kontrollieren gut verschanzte russische Truppen weite Teile der Ost- und Südukraine. Im Verbund mit Russlands Fähigkeit, seine Waffenproduktion trotz der von den USA angeführten Sanktionen während des laufenden Kriegs auszubauen und aus dem Iran und Nordkorea Waffen zu importieren, legt dies nahe, dass der inzwischen weit über ein Jahr währende Krieg noch eine ganze Weile dauern wird.

Die Ukraine ist verständlicherweise nicht geneigt, bei ihrem Ziel, ihr Staatsgebiet zurückzuerobern, Kompromisse einzugehen. Sie glaubt nach wie vor, dass der militärische Wind sich mit Ankunft weiterer fortschrittlicher Waffen aus dem Westen zu ihren Gunsten drehen wird. Putin seinerseits glaubt, dass er es schaffen wird, die Kriegskosten zu bewältigen, und dass ein Nachlassen der amerikanischen und europäischen Unterstützung für die Ukraine nur eine Frage der Zeit ist. Potenzielle Friedensstifter haben daher nicht viel, womit sie arbeiten können.

In Afghanistan ist zunehmend klar, dass die neuen Taliban sich kaum von den alten unterscheiden. Die große Frage ist, inwieweit sie zulassen werden, dass ihr Land erneut zu einer Basis des Terrorismus wird. Zudem stellt sich die Frage, wie sehr die Taliban zu der Pakistans Schwächen verschärfenden Instabilität beitragen werden. Und wo wir gerade von schwachen, unter schlechter Regierungsführung, schwachen Institutionen und begrenzten Fähigkeiten leidenden Staaten sprechen: Ihre Zahl in Afrika und Lateinamerika nimmt zu.

Aus globaler Perspektive ist die Lage nicht viel besser. Auf eine weltweite Pandemie, die rund 15 Millionen Menschenleben forderte, folgte der heißeste Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen. In nur gut zwei Monaten werden Regierungsvertreter aus aller Welt zum UN-Klimagipfel (COP28) in den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenkommen, doch gibt es wenig Grund zu der Annahme, dass die Regierungen bereit sind, Klimagesichtspunkten Vorrang vor kurzfristigen wirtschaftlichen Prioritäten einzuräumen.

Und schließlich gibt es angesichts der rapiden Fortentwicklung von KI-Technologien keine Anzeichen für einen sich abzeichnenden internationalen Konsens darüber, wie man deren konstruktive Dimensionen nutzen und ihren potenziell destruktiven Anwendungen Zügel anlegen kann.

Wo Besserung in Sicht ist

Ein paar gute Nachrichten gibt es. Wichtige Beispiele sind die kraftvolle westliche Reaktion auf die russische Aggression und, allgemeiner, die neuerliche Vitalität US-geführter Partnerschaften und Bündnisse im Indopazifik, die auf eine Abschreckung des chinesischen Abenteurertums zielt.

Im Mittleren Osten hat der Iran kürzlich fünf amerikanische Gefangene freigelassen. Im Gegenzug hat Washington Teheran Zugriff auf sechs Milliarden Dollar an eingefrorenem Vermögen gewährt – unter der Bedingung, dass die Gelder nur für Nahrungsmittel und Medikamente genutzt werden. Beide Länder scheinen zudem an einer Übereinkunft – wenn auch keinem offiziellen Pakt – zu arbeiten, gemäß derer der Iran im Austausch für eine Lockerung der Sanktionen gewisse Grenzen bei seinen nuklearen Aktivitäten akzeptieren würde.

In ähnlicher Weise scheinen die Verhandlungen über einen von den USA vermittelten Deal, der die Beziehungen zwischen Israel und Saudiarabien normalisieren würde, gewisse Fortschritte zu machen. Diese Vereinbarung hat, so sie denn unterzeichnet wird, das Potenzial, Saudiarabiens Verteidigung gegen die iranische Aggression zu stärken und der israelisch-palästinensischen Diplomatie einen dringend benötigten Schub zu verleihen.

Es besteht wenig Zweifel daran, dass die schlechten Nachrichten die guten überwiegen. Die internationalen Entwicklungsziele werden verfehlt. Der jüngste G20-Gipfel in Indien hat wenig erreicht, ebenso die UN-Generalversammlung. Die wichtigste UN-Komponente, der Sicherheitsrat, ist ausgehebelt und wird es bleiben, da eines seiner Mitglieder mit Veto-Macht einen Krieg führt, der gegen das grundlegendste Prinzip der UN-Charta verstößt. In einer Zeit, in der es dringend effektiver internationaler Zusammenarbeit bedarf, scheint daran beklagenswerter Mangel zu herrschen.

Aus dem Englischen von Jan Doolan. © Project Syndicate 1995–2023

E-Mails an: debatte@diepresse.com

(„Die Presse“, Print-Ausgabe, 28.10.2023)

Richard N. Haass PS