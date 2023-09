Die ÖVP hat einen Tweet von Karl Nehammer im Rahmen der „Glaub an Österreich“-Kampagne nach Spott gelöscht.

Eine Bilder-Panne der ÖVP im Rahmen der Kampagne „Glaub an Österreich“ sorgt für Spott im Netz. „Wir haben bewiesen, dass wir in Zeiten der Teuerung und hoher Inflation niemanden alleine lassen“, heißt es in einem Posting auf dem Account von ÖVP-Bundeskanzler Karl Nehammer auf X (vormals Twitter), das am Mittwoch publiziert wurde. Dazu ein Bild, auf dem drei verschiedene Hände ein Sparschwein mit Münzen füttern.

Das Problem dabei: Bei den Münzen handelt es sich um russische Rubel, wie mehrere User auf X bemerkten. Das Bild stammt von der Agentur Shutterstock, Fotograf ist Evgeny Atamanenko . Mittlerweile hat die ÖVP das Posting gelöscht.