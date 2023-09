Österreicher im Schauspielstreik: „Ich kellnere weiter“

Die US-Schauspielgewerkschaft SAG-AFTRA protestiert weiter vor den Gebäuden der großen Studios, hier etwa jenem von Warner Bros. in Burbank, Kalifornien.

Die Drehbuchautoren haben sich mit den Studiobossen geeinigt, die Schauspieler streiken weiter. Die Macht der Gewerkschaft ist groß – zugleich können viele Mitglieder vom Schauspiel gar nicht leben.

We‘re back“: Mit diesen Worten meldete sich das Autorenteam der Netflix-Serie „Stranger Things“ auf X (vormals Twitter) zurück, auf die Minute genau in dem Moment, in dem der US-Autorenstreik nach 148 Tagen endete. Seit Mittwoch nehmen die 11.000 Mitglieder der Autorengewerkschaft WGA die Stifte wieder zur Hand – zumindest theoretisch. Nach zähen Verhandlungen sind die Gewerkschaft und die großen Film-, TV- und Streaming-Konzerne zu einer Einigung gekommen. Der Deal muss noch in einer Wahl von den Gewerkschaftsmitgliedern bestätigt werden. Dass sie ihn ablehnen, scheint unwahrscheinlich.