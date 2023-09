Mann tot in Salzburger Wohnung entdeckt

Der Mann dürfte sich schon länger nicht mehr gemeldet haben, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Diese fand seine Leiche. Hintergründe sind noch unbekannt.

Die Polizei hat am Mittwoch die Leiche eines Mannes in einer Wohnung in der Stadt Salzburg gefunden. Sie war alarmiert worden, weil sich der Mann schon länger nicht mehr gemeldet haben dürfte. Daraufhin öffneten Beamte die Wohnung in dem Mehrparteienhaus am Franz-Hinterholzer-Kai und fanden den Mann tot auf.

Hintergründe sind noch nicht bekannt. Auch zur Todesursache wollte die Polizei noch nichts sagen. Aber da der Todesfall nicht ganz unbedenklich sei, sei eine gerichtliche Obduktion angeordnet worden, erklärte am Donnerstag eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Salzburg. Die gelte es nun abzuwarten. Auch ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes stand im Einsatz. (APA/Red.)