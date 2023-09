Überhitzt das neue Apple iPhone 15?

Nutzer berichten von überhitzten neuen Apple Handys, die etwa bei intensiverer Nutzung sogar zu heiß werden sollen, um sie in der Hand zu halten.

Einige der ersten Käufer des iPhone 15 Pro und Pro Max von Apple beschweren sich darüber, dass die neuen Geräte während der Verwendung oder beim Laden zu heiß werden, was einen möglichen Rückschlag für das Flaggschiffprodukt des Unternehmens darstellen könnte.



Die Beschwerden haben sich in Online-Foren und Social-Media-Netzwerken von Apple verbreitet, darunter Reddit und X. Kunden sagen, dass sich die Rückseite oder Seite des Telefons beim Spielen, Telefonieren oder FaceTime-Video-Chat heiß anfühlt. Bei einigen Benutzern tritt das Problem stärker auf, wenn das Gerät zum Laden angeschlossen ist.

Apple verweist auf alten Support-Artikel zu erhitzten iPhones

Mitarbeiter des technischen Supports von Apple haben ebenfalls Anrufe zu diesem Problem entgegengenommen. Sie haben Kunden auf einen alten Support-Artikel zum Umgang mit einem iPhone verwiesen, das sich zu heiß oder zu kalt anfühlt. Der Hinweis besagt, dass es bei der intensiven Nutzung von Apps, dem Laden oder der erstmaligen Einrichtung eines neuen Geräts zu Überhitzung kommen kann.

Apple selbst, antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Das iPhone macht etwa die Hälfte des Apple-Umsatzes aus und neue Modelle werden genau auf mögliche Mängel untersucht. Manchmal treten Probleme auf, die von Apple behoben werden müssen – mit Software-Updates oder anderen Korrekturen –, aber oft verschwinden die Bedenken von selbst.

Apple verfügt außerdem über einen strengen Testprozess, der alle Fallstricke erkennen soll, bevor das iPhone in die Massenproduktion geht.

Neuere Handys werden oft warm

Dass Geräte warm werden, ist kein ungewöhnliches Phänomen, insbesondere angesichts der aufgeladenen Prozessoren, die moderne Geräte antreiben. Diesmal stellt sich die Frage, ob das Hitzeproblem weiterhin besteht und über das hinausgeht, was die Verbraucher für akzeptabel halten.



Das Problem könnte durch den iPhone-Einrichtungsprozess verursacht oder verschlimmert werden. Wenn Benutzer ein neues Handy kaufen, kann das erneute Herunterladen aller ihrer Apps, Daten und Fotos von iCloud ein langer und prozessorintensiver Vorgang sein. Einige Benutzer glauben, dass das Problem auch durch bestimmte im Hintergrund laufende Apps wie Instagram oder Uber ausgelöst werden könnte.



Mehrere Personen haben Videos gepostet, in denen sie die Temperatur des Telefons mit einem Thermometer überprüfen. „Das iPhone 15 Pro Max wird sehr schnell sehr heiß“, heißt es in einem Beitrag. „Ich stöbere gerade in den sozialen Medien und da brennt es.“ Ein anderer sagte, dass das Gerät so heiß geworden sei, dass man es durch eine Tragetasche spüren könne.



Aber es ist kein universelles Problem. Andere iPhone 15 Pro-Besitzer haben angegeben, dass sie das Problem nicht haben oder dass die Hitze mit früheren Modellen übereinstimmt. Für einige Kunden verhinderte das Einlegen des iPhones in eine Hülle zumindest, dass sich das Gerät heiß anfühlte. (Bloomberg)