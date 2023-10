Schuhe verändern die Körperhaltung, rufen Fetischisten auf den Plan und nehmen immer mehr Raum in unseren Vorzimmerschränken ein. Wieso besitzen Menschen heute dreimal so viele Schuhe wie in den Neunzigerjahren, und was hat „Sex and the City“ damit zu tun? Ein Interview mit Valerie Steele.

Sie gilt als eine der Vordenkerinnen der akademischen Disziplin der Fashion Studies, hat zu Themen wie Fetischismus und dem Pariser Modesystem geforscht, leitet das renommierte Museum des Fashion Institute of Technology in New York und gibt nun gemeinsam mit Colleen Hill das wuchtige Überblickswerk „Shoes A to Z“ im Taschen-Verlag heraus. Valerie Steele im Gespräch darüber, was Schuhe aus Menschen machen und wieso sie so große Faszination auf uns ausüben.

Die Presse: Hat alles, das mit Schuhen zu tun hat, ob als Buch oder als Ausstellung, automatisch Blockbuster-Potenzial?

Valerie Steele: Als Thema sind Schuhe wirklich extrem beliebt. Ich war mir dessen gar nicht bewusst, bis wir unsere Ausstellungen machten. Die erste nannten wir ein „Stillexikon“ der Schuhe, für Männer und Frauen und Unisex-Modelle, zu denen etwa auch Birkenstock-Schlapfen gehörten. Ich erinnere mich noch an eine brasilianische TV-Journalistin, die mit ihrer Crew durch die Ausstellung lief, bei den Birkenstock-Modellen stehen blieb und ausrief: „Keine Latina würde jemals solche Schuhe anziehen.“ Das allein ist schon ein Beweis dafür, welche starken Gefühle Schuhe auslösen können.

War das auch bei der zweiten Ausstellung noch so?

2010 widmeten wir uns dem Thema „Extreme, extravagant and expensive“. ‚All dies war in den Nullerjahren des 21. Jahrhunderts groß geworden, und wir zeigten repräsentative Modelle. Ich hörte eine Besucherin damals sagen, „Ich bin wohl gestorben und im Schuhhimmel gelandet“, das hat mir gefallen. Mit der folgenden Ausstellung, „Anatomy, Identity, Magic“ (2022), die parallel zu dem neuen Bildband entstanden ist, wollten wir ergründen, woher die wahre Obsession für Schuhe kommt. Wir haben einige Motive herausgearbeitet, etwa jenes des Märchenhaften, warum Schuhe bei Aschenputtel so bedeutsam sind, oder was es mit den geflügelten Schuhen in der antiken Mythologie auf sich hat, die dem Träger die Fähigkeit verleihen, fliegen zu können.

Haben Schuhe Zauberkräfte?