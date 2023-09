US-Außenminister Blinken begeistert mit Musikeinlage

Er ist nicht nur der Chefdiplomat der Vereinigten Staaten - in den sozialen Medien wird er als Rockstar gefeiert. Antony Blinken hat zu Mikrofon und Gitarre gegriffen und damit seine musikalischen Qualitäten unter Beweis gestellt.

Sympathisch im Auftritt, vermittelnd, weltgewandt, dialogbereit - ein Diplomat eben. Und ganz offensichtlich: Ein Musiker. Als solcher bewies sich US-Außenminister Antony Blinken am Mittwochabend, als er die „Global Music Diplomacy Initiative“ präsentierte.

Die Initiative zielt auf die „Stärkung der Musik als diplomatisches Instrument zur Förderung von Frieden und Demokratie und zur Unterstützung der umfassenderen außenpolitischen Ziele der Vereinigten Staaten“ ab, heißt es in ihrer Beschreibung. Blinken konnte sich am Launchtag nicht die Gelegenheit nehmen lassen, selbst Musik und Diplomatie zu verbinden, schreibt er in einem Video auf X, vormals Twitter, in dem er „Hoochie Coochie Man“ der Blues-Legende Muddy Waters performt.

Die Reaktion im Internet: Begeisterung. „Ich hatte keine Ahnung“, liest man in den Kommentaren, „unglaublich!“, „großartig!“, oder „stark“. „Das ist aber kein Amateur-Gitarist“, bemerkt ein User, „Warum ist nicht dieser Mann unser Präsident?“, fragt sich ein anderer.

Drei Songs auf Spotify

Seine langjährige Leidenschaft für Musik ist bekannt, auch, dass er selbst Musik macht. Auf dem Streamingportal Spotify hat er schließlich unter dem Künstlernamen Ablinken drei Lieder: „Patience“, „Lip Service“ und „Without Ya“. Gegenüber dem Musikmagazin „Rolling Stone“ gab er sich in einem Interview bescheiden: Er habe sich selbst beigebracht, Gitarre zu spielen, „was deutlich zu erkennen ist, wenn man mich spielen hört.“ (Red.)