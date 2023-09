Rallye-Duo Neubauer/Mayrhofer bei Meisterschaftslauf als Lebensretter

Vizestaatsmeister Hermann Neubauer und Co-Pilotin Ursula Mayrhofer sind vor der „Bucklige Welt Rallye“ im Raum Krumbach zu Lebensrettern geworden.

Laut Angaben der Rallye-Veranstalter leistete das Duo am 15. September in der Nähe von Hollenthon bei einem Notfall Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Die beiden hatten bei ihrer Streckenbesichtigungsfahrt einen 69-Jährigen vor seinem Haus in einer großen Blutlache liegend vorgefunden.

„Ursi hat den Herrn sofort fachgerecht in eine stabile Lage gebracht, und ich hab“ den Notruf eingeleitet. Kurze Zeit später war die Rettung da und hat ihn ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht„, schilderte Neubauer die dramatischen Minuten. In der Klinik sei eine geplatzte Beinarterie festgestellt worden. Einige Tage später habe sich der 69-Jährige telefonisch bei Neubauer mit folgenden Worte gemeldet: „Ich möchte mich von ganzem Herzen für die Aufmerksamkeit und Hilfsbereitschaft bedanken. Ohne euer rasches Eingreifen wäre ich laut ärztlicher Auskunft nicht mehr am Leben.“ (APA)