93-Jähriger bei spektakulärem Autounfall in Wien schwer verletzt

Der Mann kam mit seinem PKW in einer Kurve von der Straße ab, krachte in eine Altstoffsammelstelle und blieb über einem Abhang stecken. Mit einem Hubschrauber wurde der Pensionist ins Spital geflogen.

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall in Wien-Penzing ist am späten Mittwochnachmittag ein 93-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der Pensionist dürfte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben und krachte in eine Altstoffsammelstelle. Dabei durchbrach der Pkw einen Zaun und blieb mit dem Auto über einem Abhang stecken. Der Lenker wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, berichtete die Wiener Berufsrettung.

Zunächst versorgte das Rettungsteam den Wiener im Fahrzeuginneren. Da der Pkw allerdings abzustürzen drohte, musste die Berufsfeuerwehr Wien das Fahrzeug zuerst stabilisieren und sichern. Um den Lenker möglichst schonend zu bergen, wurden mit hydraulischem Werkzeug Teile des Autos entfernt. Ein Sanitäter kletterte in das Innere des Pkw und kümmerte sich um den Mann. Anschließend zog das Team den Wiener mittels Schaufeltrage ins Freie und legte ihn auf eine Vakuummatratze. Der Mann zog sich bei dem Unfall mehrere Frakturen sowie Prellungen zu.

Beim Bergen des Fahrzeuges drohte der Sammelbehälter auf das Geländer einer dahinter befindlichen Schule abzustürzen. Auto und Container wurden von der Feuerwehr gesichert. (APA)