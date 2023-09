Im Grünen Klub stößt das Nehammer-Video auf scharfe Kritik: Seine Aussagen seien „zynisch“, „erschreckend“ und Teil der „bürgerlichen Verrohung“. Vizekanzler Kogler blieb bei einer Pressekonferenz verhalten: Er verwies auf die vielen Sozialleistungen, die man „gemeinsam mit der ÖVP“ paktiert habe.

Auf das am Mittwoch publizierte Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), in dem dieser mit Aussagen zum Thema Teilzeit von Frauen, Kinderarmut und der Möglichkeit, billig bei McDonald‘s zu essen, online polarisiert, reagierten am Donnerstag die Grünen – mit teils scharfer Kritik.

Die Mandatarinnen Ewa Ernst-Dziedzic, Meri Disoski und Barbara Neßler attackierten Nehammer. Eskalieren dürfte die Lage in der Koalition vorerst aber nicht: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verwies bei einer Kampagnenpräsentation mit Staatssekretärin Andrea Mayer lediglich auf die mit der ÖVP beschlossenen Maßnahmen im Bereich der Sozialhilfe und Kinderbetreuung. Die zahlreichen Rücktrittsaufforderungen, die sich seit Mittwochabend an Nehammer via Social Media richteten, kommentierte er nicht.

Grüner Klub empört, Kogler nicht

Die Menschenrechtssprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, sah auf X (vormals Twitter) in Nehammers Aussagen hingegen „offene Abwertung einer sozial gerechten Politik“, die „wenig überraschend Teil der bürgerlichen Verrohung“ sei. In dasselbe Horn stieß Barbara Neßler, Familiensprecherin der Grünen: Nehammers „zynische Aussagen“ über finanziell benachteiligte Familien seien „erschreckend“ und zeigten nur, „wie weit weg er von den Lebensrealitäten der Bevölkerung“ sei, sagt sie zur „Presse“. In Österreich gebe es mehr armutsbetroffene Kinder als Einwohner in Graz.

Kogler aber ließ sich davon nicht mitreißen. „Ich habe das nicht gesehen“, sagte er bei dem Medientermin am Donnerstag, auf das Video angesprochen. Was er aber gehört habe, gehe es darin um Fragen der Kinderbetreuung und Kinderarmut. „Gerade da ist in letzter Zeit mit dem Regierungspartner sehr viel weitergegangen“, und „daran arbeiten wir weiter“. Er verwies dabei auf das paktierte Kinderarmutspaket und die Sozialleistungen, die nun an die Inflation angepasst würden.

Dass Nehammer in dem Video offenbar auf Dinge verwies, die „mit den Grünen nicht umsetzbar wären“, bestätige ja nur, dass man als Grüne die beste Antwort auf die Empörung gebe, die die Aussagen Nehammers nun hervorriefen. Auf die Frage, ob ihn die Aussagen denn gar nicht verärgerten meinte Kogler: „Für mich zählen Ergebnisse und die können sich mehr als sehen lassen.“ Man dürfe das Glas „nicht immer nur halbleer“ sehen, „weil es die Grünen gibt“. Explizit sprach er die gute Zusammenarbeit mit „Nehammer und Wöginger (August, ÖVP-Klubchef, Anm.) an.

Caritas kritisiert Nehammer scharf

Caritas-Präsident Michael Landau sah das Mittwochabend betont anders. Er rückte auf X aus und kritisierte diese Sichtweise scharf. In Österreich müsse niemand verhungern, weil wir „in der Geburtsortslotterie einen Haupttreffer gezogen haben“, doch „wer sagt, dass in Österreich niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung.“

Die politische Konkurrenz nahm das Video ebenso dankbar auf: Die Österreicherinnen und Österreicher hätten einen Bundeskanzler verdient, „der die Menschen respektiert, statt sie zu verachten“, postete SPÖ-Chef Andreas Babler auf X. Für FPÖ-Obmann Herbert Kickl seien die Aussagen Nehammers „entlarvend“: Nehammer sei „empathielos, abgehoben, eiskalt“ und lege „Verachtung für die armutsgeplagten Menschen an den Tag“.