Andreas Brandstetter: „Wir haben die schönsten Produkte von allen“

Die Uniqa investiert intensiv in die Themen der Zukunft. Von der Gesundheit über Künstliche Intelligenz bis hin zum Klimaschutz. Andreas Brandstetter, CEO der Uniqa Insurance Group, erklärt, wo er die größten Potenziale sieht und warum er optimistisch in die Zukunft blickt.

Europas Versicherungswirtschaft ist der größte Investor des Kontinents und hat somit sehr viel Einfluss darauf, wohin sich unsere Welt entwickeln wird. In den nächsten zehn Jahren werden wir in Summe mehr Veränderungen erleben, als es in den letzten hundert Jahren gegeben hat. Das macht die Versicherungsbranche für Andreas Brandstetter so spannend, weil sie in den unterschiedlichsten Bereichen Produkte anbieten kann, die Menschen mehr Sicherheit geben. Etwa bei der steigenden Belastung von Unwetterschäden. Hier gibt es Chancen, dass Menschen den vollen Schadenersatz erhalten, allerdings muss dazu auch die Politik Mut und Willen aufbringen, um so ein System umzusetzen.

Andreas Brandstetter, CEO der Uniqa Insurance Group (links), im Gespräch mit Michael Köttritsch, „Presse“-Redakteur. (c) Die Presse

Besonders stark ist Uniqa natürlich mit dem Thema Gesundheit verwurzelt. „Gesundheit ist in unserer DNA“, sagt Brandstetter. Hier spürt er eine steigende Nachfrage nach Versicherungsprodukten, die den Menschen ein besseres Leben und höhere Sicherheit versprechen, weil immer weniger Menschen daran glauben, dass ihnen der Staat erstklassige Gesundheitsdienstleistungen wie früher bieten kann. „Wir geben den Menschen Sicherheit“, sagt Brandstetter und kann sich nicht vorstellen, was es Schöneres geben soll.

Drei Fragen an Andreas Brandstetter 1.) Warum sollte Uniqa Teil eines jeden Aktienportfolios sein?

Dividendenstark, stabil, resilient und schließlich österreichisch. 2.) Wo liegen die kurzfristigen, wo die langfristigen Wettbewerbsvorteile der Uniqa?

Kurzfristig im Bereich der Gesundheitsversicherung. Wir sind in 17 Ländern Europas tätig und dadurch auch divers. Langfristig ist es das Riesenpotenzial des Themas Gesundheit und der Aufholbedarf in allen Ländern Osteuropas, in denen wir tätig sind. 3.) Wie viel geben die Österreicher durchschnittlich pro Jahr für Versicherungen aus?

Rund 2000 Euro. In Osteuropa ist es ein Viertel davon und das zeigt unser großes Potenzial.