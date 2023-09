Mehr Todesfälle während Hitzewellen in Österreich

Die meisten Toten im heurigen Sommer gab es in der Woche von 21. bis 27. August, in der eine zweieinhalb lange dauernden Hitzewelle zu Ende ging.

Die meisten Toten im heurigen Sommer gab es in der Woche von 21. bis 27. August, in der eine zweieinhalb lange dauernden Hitzewelle zu Ende ging.

Die Statistik Austria hat die Sterbefälle im diesjährigen Sommer den Temperaturen gegenübergestellt.

Die Statistik Austria hat für Sommer 2023 erstmals die Zahlen der wöchentlichen Sterbefälle den Temperaturdaten von Geosphere Austria gegenübergestellt. Die Auswertung ergab, dass die Zahl der Sterbefälle während Hitzewellen tendenziell auf höherem Niveau lag. „In der 34. Woche, in der die Hitzewelle der zweiten Augusthälfte endete, wurden auch die meisten Todesfälle verzeichnet“, sagt Generaldirektor Tobias Thomas.

Die Hitzewelle mit etlichen Tropennächten in der zweiten Augusthälfte, habe sich auch bei den Sterbefällen niedergeschlagen, so Thomas. „Die Ergebnisse belegen zwar keinen ursächlichen Zusammenhang, die Gleichzeitigkeit ist aber bemerkenswert“, hieß es.

Die vorläufigen Ergebnisse zeigen laut Statistik Austria, dass seit Ende Mai pro Kalenderwoche zwischen knapp 1400 und rund 1600 Personen verstorben sind. Dabei folgten die wöchentlichen Sterbefälle zwischen Kalenderwoche 22 (ab 29.05.2023) und Kalenderwoche 36 (bis 10.09.2023) keinem linearen Trend, sondern seien mehr oder weniger stark geschwankt, heißt es von der Statistik Austria.

Sommer weniger Tote als im Winter

Dieses Muster sei durchaus vergleichbar mit den vergangenen Jahren. „2019 und 2020 schwankten die Sterbezahlen in den gleichen Kalenderwochen in einem sehr ähnlichen Bereich, 2021 und 2022 lagen sie tendenziell leicht über dem Niveau von 2023“, heißt es.

Obwohl kein Rückschluss auf Todesursachen oder direkte kausale Zusammenhänge möglich sei, steche die tendenzielle Gleichzeitigkeit von Wochen mit vergleichsweise hohen Zahlen von Verstorbenen und hohen Temperaturen auf bemerkenswerte Weise heraus, wurde betont. Die Statistik Austria hielt zudem fest, dass im Sommer generell weniger Menschen als in der durch Infektionswellen beeinflussten Winterzeit sterben. So wurde darauf verwiesen, dass im Winter pro Woche kaum weniger als 1700 Todesfälle, und in einzelnen Wochen sogar Werte über 2300 registriert werden.

Die erste Hitzewelle des Sommers gab es in Kalenderwoche 25 (19. bis 25. Juni2023). In den ausgewählten Messstationen in Wien, Klagenfurt und Innsbruck stiegen die Tageshöchstwerte zeitweise deutlich über 30 Grad an. In dieser Woche gab es laut Statistik Austria mit 1.581 Verstorbenen den ersten Höhepunkt der Sterbefälle im Berichtszeitraum. Von da an seien sowohl die Temperaturen als auch die Zahlen der wöchentlichen Sterbefälle über die Sommerwochen mehrfach geschwankt. Hohe Temperaturen fielen zeitlich oft mit erhöhten Sterbefällen zusammen. Durchgehend und eindeutig, sei dieser Trend, insbesondere im Juli, jedoch nicht gewesen, heißt es.

Zweieinhalb durchgehend heiße Wochen im August

Im August zeigte sich laut den Statistikerinnen und Statistikern dagegen schon ein etwas klareres Bild. Die Woche mit den meisten Todesfällen (1607 Personen) war laut Auswertung Kalenderwoche 34 (21. bis 27.08.2023). „Am Ende dieser Woche hatten in Wien und Klagenfurt wohnende Personen zweieinhalb durchgehend heiße Wochen hinter sich“, heißt es in einer Mitteilung. Zwischen dem 11. und 27. August 2023 fiel die Maximaltemperatur in beiden Städten laut den Daten nur an zwei bzw. drei Tagen unter 30 Grad, mehrmals lag sie sogar über 34 Grad.

Auch die Nächte brachten nur wenig Abkühlung. Im selben Zeitraum habe es laut den Daten in Wien 13 Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad abkühlte, gegeben. Das geografisch höher gelegene Innsbruck verzeichnete in Kalenderwoche 34 durchgehend Höchsttemperaturen von mindestens 31 Grad. In der darauffolgenden Woche (Kalenderwoche 35, 28. August bis 3. September 2023) kühlte es ab. In Wien, Klagenfurt und Innsbruck blieben die Höchsttemperaturen an fast allen Tagen unter 28 Grad. In dieser Woche fielen auch die Sterbefälle auf einen Wert von 1396. Das entspricht dem niedrigsten Wert des ganzen Sommers 2023. Gegen Ende der Kalenderwoche 36 (4. bis 10. September 2023) kletterten die Tageshöchsttemperaturen in Wien und Klagenfurt wieder über die 30-Grad-Marke und auch die Sterbefälle stiegen in dieser letzten Woche des Beobachtungszeitraums erneut auf 1508 an. (APA)