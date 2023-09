Wie wir Erdgas (fast) ewig nützen können

Der österreichische Gasspeicherbetreiber RAG sucht saubere Einsatzmöglichkeiten für Erdgas und produziert nun grünen Wasserstoff aus dem fossilen Brennstoff.

Wien/Kremsmünster. Österreichs Energieversorgung steht nach wie vor auf fossilen Beinen. Egal ob Kohle, Öl oder Holz: 80 Prozent der Energie, die Österreich heute verbraucht, lassen sich problemlos auf Lager legen. Doch all diese Brennstoffe setzen beim Verbrennen große Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen frei, zumindest die fossilen Brennstoffe sollen deshalb verschwinden. Mit Ökostrom allein lässt sich die Versorgung des Landes gerade im Winter aber auch nicht sichern. Was also tun?