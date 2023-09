Thailands neuer Regierungschef will gesamtes Gehalt spenden

Die neue Regierung in Thailand hat versprochen, soziale Ungleichheiten abbauen und die Bildung von Kindern fördern zu wollen. Der neue Ministerpräsident geht mit gutem Beispiel voran: Er will seine Monatsgehälter an wohltätige Stiftungen spenden.

Thailands neuer Ministerpräsident Srettha Thavisin hat angekündigt, während seiner Amtszeit jedes Monatsgehalt an wohltätige Stiftungen zu spenden. Der Regierungschef (61) glaube „an die Kraft des Gebens“ und werde selbst mit gutem Beispiel vorangehen, zitierte die Zeitung „Bangkok Post“ am Donnerstag Regierungssprecher Chai Wacharonke. Unter anderem sollen die Gelder Kinderschutzorganisationen zugute kommen.

Der frühere Immobilienmagnat Srettha, der aus einer wohlhabenden Familie stammt, verdient den Angaben zufolge als Regierungschef monatlich insgesamt 125.600 thailändische Baht (rund 3.200 Euro), zusammengesetzt aus seinem Gehalt und aus Zulagen. Eine spezielle Arbeitsgruppe soll die Stiftungen und Organisationen auswählen, die Hilfe besonders dringend benötigen.

Die neue Regierung hat versprochen, soziale Ungleichheiten im Königreich abbauen und die Bildung von Kindern fördern zu wollen. Srettha war Anfang September nach monatelangen politischen Wirren als Ministerpräsident vereidigt worden. (APA/dpa)