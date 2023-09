Raiffeisen kaufte Space-2-Move von Union Investment

Der klimafreundliche Komplex Space-2-Move verfügt über rund 52.000 m2 Bürofläche.

Wien. Die Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien hat von der deutschen Fondsgesellschaft Union Investment den Bürokomplex Space-2-Move in Wien-Döbling erworben. Die Immobilie mit rund 52.000 Quadratmeter Bürofläche zählte seit 2015 zum Bestand des Offenen Immobilienfonds UniImmo Europa, teilte die Union Investment am Dienstag mit. Die mit LEED-Gold zertifizierte Immobilie besteht aus zwei Gebäudeteilen: in der Muthgasse 24–34 sowie an der Nussdorfer Lände 17–19 im 19. Wiener Bezirk. Der Bürokomplex befinde sich in einem „interessanten Stadtentwicklungsgebiet“ mit Betriebsflächen für Unternehmen in Verbindung mit Wohnraum und einer Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz, sagt Michael Höllerer, Generaldirektor bei Raiffeisen Niederösterreich-Wien. (APA/red.)