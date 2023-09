Die langjährige ORF-Korrespondentin und Wirtschaftsjournalistin Sonja Sagmeister wirft ihrem Arbeitgeber Benachteiligung vor, nachdem sie ablehnte, ein Minister-Interview auf die vorgegebene Weise zu führen.

Derzeit wird die Beschwerde einer ORF-Mitarbeiterin vor dem Arbeits- und Sozialgericht in Wien verhandelt. Einer nicht ganz unbekannten Mitarbeiterin: Sonja Sagmeister war bei der „Zeit im Bild“ ebenso beschäftigt wie als Korrespondentin (in Brüssel und etwa auch in Griechenland zur Finanzkrise) und Moderatorin der „ORF-Pressestunde“.

Dem ORF wirft sie nun vor, ihr nach einem Streit um den Ablauf eines Interviews im Oktober 2022 „immense Nachteile“ bereitet zu haben. Hintergrund sei eine Weisung gewesen, ein geplantes Interview mit Arbeitsminister Kocher ausschließlich zum Thema Arbeitsmarkt zu machen. Das sei ebenso fixiert gewesen wie der Sendezeitpunkt, wie in der Beschwerde zu lesen ist. Sagmeister sei irritiert gewesen, weil sie bisher immer frei war in ihrem redaktionellen Handeln.

Es folgte ein Streit über das Interview, das Sagmeister in dieser Form nicht führen wollte. Seitdem werde sie nun nicht mehr wie zuvor als Journalistin eingesetzt, so die Beschwerde. Sie sei in die so genannte „Nekrothek“ versetzt worden und müsse Nachrufe aus dem Material in den Archiven vorbereiten. „Seit Februar 2023 wurde jede eigenständige Recherche der Klägerin untersagt, jeder Recherchevorschlag wurde konsequent abgelehnt“, so die Sicht von Sagmeister. Der ORF indes sagt, das stimme nicht.

Auf welche Tätigkeiten hat die Redakteurin Anrecht? Diese Frage soll das anstehende Beweisverfahren klären. Geladen sind unter anderem ihre unmittelbare Vorgesetzte und der ORF-Personalchef. Sagmeister hat bereits ihre Kündigung bekommen, wie der „Standard“ berichtet – um deren Anfechtung soll es in einem weiteren Verfahren gehen. (rovi)