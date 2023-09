Rundreise mit Singapur und Kuala Lumpur

Erleben Sie eine unvergessliche Borneo Rundreise in Kombination mit den aufregenden Metropolen Singapur und Kuala Lumpur. Singapur wird Sie mit seinen modernen Wolkenkratzern und historischen Vierteln beeindrucken. Lassen Sie sich aber auch von den kulinarischen Köstlichkeiten der Stadt verwöhnen. Auf Borneo erwarten Sie einzigartige Tierbegegnungen in spektakulärer Natur. Nasenaffen, Orang-Utans und Sonnenbären können Sie hier in freier Wildbahn hautnah beobachten. Tauchen Sie in die traditionelle Kultur von Sarawak ein und erkunden Sie den beeindruckenden Mulu Nationalpark. Zum Abschluss Ihrer Reise entdecken Sie Kuala Lumpur. Erkunden Sie die historischen Stätten und lebendigen Märkte der malaysischen Hauptstadt und beim Abendessen genießen Sie die Vielfalt der malaysischen Küche.

Highlights Ihrer Reise

multikulturelle Metropolen

exotische Tierwelten hautnah erleben

gigantische Höhlensysteme

Fluss-Safaris

Gourmet-Abendessen in Singapur

Inklusivleistungen

alle Flüge in der Economy Class

Nächtigungen in Hotels der gehobenen Kategorie

10 Mittag- und 9 Abendessen

Alle Besichtigungen und Ausflüge lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitungen