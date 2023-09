Den acht Angeklagten der EXW-Gruppe wird vorgeworfen, 40.000 Menschen um mehr als 24 Millionen Euro gebracht zu haben. Sie bekennen sich nicht schuldig.

Der 26-jährige Hauptangeklagte im EXW-Großprozess ist am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt einvernommen worden. Knapp zwei Stunden lang sprach er über das System der EXW-Gruppe und wie es zu dem komplexen Firmenkonstrukt heranwachsen konnte. Er übernehme Verantwortung und es tue ihm leid für die geschädigten Kunden, aber schuldig sei er nicht und er hätte auch nicht in Betrugsabsicht gehandelt, meinte er.

Der Prozess war am Mittwoch gestartet worden. Acht Angeklagten werden Anlagebetrug, Geldwäscherei und Pyramidenspiele vorgeworfen. Sie sollen insgesamt 40.000 Opfern mindestens 14 Millionen Euro herausgelockt haben. Die Gesamtschadenssummer könnte aber noch weit höher liegen.

„Gedacht, wir haben Goldgrube geöffnet“

Gleich zu Beginn hatte der 26-Jährige zu seiner Aussage vom Mittwoch, dass er sich nicht schuldig, aber verantwortlich bekenne, eine Erklärung abgegeben: „Im Grunde meine ich damit, dass das Projekt auf meinen Ideen und meiner Führung basiert und daher eine gewisse Verantwortung bei mir liegt. Ich habe definitiv Mitverantwortung an der Gesamtsituation.“ Danach legte der 26-jährige Klagenfurter detailliert dar, wie das Firmenkonstrukt der „EXW-Gruppe“ zustande kam. Knapp zwei Stunden lang lauschte Richterin Claudia Bandion-Ortner, die dem Schöffensenat vorsitzt, den Ausführungen des einstigen Schulabbrechers.

Dieser sparte auch nicht mit Erklärungen von Fachbegriffen aus der Welt der Kryptowährungen. EXW sei durchaus seriös gewesen, sagte er und verwies dabei auf mehrere Auszeichnungen von, wie er sagte, renommierten, Kryptoplattformen. Dass er ein Luxusleben geführt habe, bestritt er nicht: „Wir waren 21, 22 und wir haben gedacht, wir haben die Goldgrube der Welt eröffnet. Heute denke ich, kompletter Wahnsinn, man hätte vieles anders machen können.“ Ende 2020 sei es ihm über den Kopf gewachsen und er sei aus dem Geschäft ausgestiegen. Ob danach betrogen worden sei, könne er nicht sagen, er hätte sich nach seinem Ausstieg komplett zurückgezogen.

Die Einvernahme wurde zu Mittag mit den Fragen des Schöffensenates sowie von der Staatsanwältin und den Verteidigern fortgesetzt. Der Prozess wird sich über mehrere Monate ziehen, ein Urteil wird es wohl erst im Februar 2024 geben. (APA)