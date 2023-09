Wien: Urbanes Wohnen mit Blick in die Reben

Neue, edle Quadratmeter auf den Weinhügeln Wiens.

Wien wird für vieles international geschätzt: schöne Architektur, hohe Sicherheit und gute Lebensqualität; in Kombination mit grünen Parks, dem einzigartigen Flair und legendären Kaffeehäusern. Eine andere echte Besonderheit kennen aber meist nur die Wiener selbst: Österreichs Hauptstadt verfügt über eine wirtschaftlich bedeutsame Weinanbaufläche.

Über 700 Hektar und mehr als 400 Weinbaubetriebe produzieren hier jährlich rund zwei Millionen Liter, zum allergrößten Teil Weißwein. Der zumeist auch gleich vor Ort konsumiert wird: direkt in der Stadt, zumeist beim Heurigen. Was für Immobiliensuchende gleich drei positive Zusatzaspekte hat, wenn sie sich in einer dieser Gegenden niederlassen: die Lage im Grünen, Blick über die Weinberge und vor allem namhafte Gaststätten in fußläufiger Entfernung.

Himmelmutterweg: Große Fensterflächen sorgen für viel Licht. Cuubuus Architekten

Die besten Lagen

Zu den bekanntesten Standorten in Sachen Weinbau gehören neben Grinzing und Nußdorf vor allem Sievering, Heiligenstadt, Neustift am Walde und Salmannsdorf. Außerdem gibt es am Fuße des Bisambergs, rund 260 Hektar Weingärten sowie bekannte Weinbauorte wie Stammersdorf, Strebersdorf und Jedlersdorf. Der kleinste Weingarten der Stadt findet sich übrigens mitten in der Wiener Innenstadt, am Schwarzenbergplatz 2. Womit man strenggenommen auch hier mit Blick in die Reben wohnen kann.

Himmlisch am Schafberg

Wer lieber einen Blick über etwas üppigere Reben genießen möchte, hat aktuell einige neue Projekte zu Auswahl. Die Dachgleiche bereits hinter sich hat das „Heavenly am Schafberg“ von den Cuubuus Architekten, das im kommenden Frühjahr fertig gestellt werden soll.

In zwei Baukörpern entstehen am Himmelmutterweg im 17. Bezirk jeweils elf Eigentumswohnungen, die in Größen von knapp 70 bis 200 Quadratmetern und jeweils mit zwei bis fünf Zimmern geplant sind. In denen große Fensterflächen und gläserne Trennwände für Ausblicke und viel Licht sorgen; Freiflächen an allen Einheiten für die dazugehörenden Outdoor-Erlebnisse. Die beiden Penthäuser haben darüber hinaus Dachterrassen mit 360-Grad-Blicken über die Stadt, allen voran auf den Schafberg und in die Weingärten; für alle Eigentümer gibt es Pkw-Stellplätze in der hauseigenen Tiefgarage.

Die noch verfügbaren Einheiten liegen preislich bei 1,2 und 1,86 Millionen Euro, vermittelt werden sie über PK-Immobilien, Infos auf: www.heavenly-amschafberg.at.

Erlesenes in Neustift

Noch bis 2025 müssen sich potenzielle Weinberg-Residenten beim Projekt „Rebenblick“ in Döbling gedulden. Hier, in Neustift am Walde, soll noch heuer mit dem Bau von zwölf Eigentumswohnungen begonnen werden. Geplant und baugenehmigt sind zwei gestaffelten Baukörper in Hanglage, die getrennt von der Straße aus begehbar sind – mit unterirdischer Verbindung durch eine zweigeschoßige Garage.

Zu den besten Einheiten zählt eine 150 Quadratmeter große Wohnung mit privatem Edelstahlpool sowie die beiden Penthäuser. Außerdem gibt es drei Gartenwohnungen, zwei Einheiten mit Terrassen und vier Apartments. Kaufinteressenten müssen jeweils mit Wohnungspreisen in der Höhe von 595.000 bis 2,15 Millionen Euro rechnen, mehr Infos unter: www.rebenblick.at.

Dachgarten mit Pool. Joseph Gasteiger

Fast schon ausverkauft ist das Apartmenthaus „Die Residenz“ an der Salmansdorfer Straße. Hier steht nur mehr eines der beiden Penthäuser zum Verkauf, die darunter liegenden acht Eigentumswohnungen sind bereits bezogen. Diese Einheit liegt im dritten Liftstock und hat knapp 265 Quadratmeter Wohnfläche, die sich auf fünf Zimmer verteilen, darunter vier Schlafzimmer mit einem Badezimmer „en Suite“. Zu den Außenflächen gehören drei Balkone, zwei Terrassen und ein großer Dachgarten mit privatem Pool. Vermittelt wird das Penthouse für 4,5 Millionen Euro über die Riwog, Infos: residenz-am-wald.at.