Anlassfall „Burger“-Video: Warum immer mehr Menschen Teilzeit arbeiten

Die Teilzeitquote in Österreich steigt stetig an. Ein Grund ist die steigende Frauenbeschäftigung. Ein anderer, dass Teilzeit einfach lukrativ ist.

Der Kanzler poltert in einem aktuellen Video über den „Teilzeitwahnsinn“. Wenn man ihm vorwerfe, die Armut in Österreich werde immer größer, die Menschen hätten immer weniger Geld, wieso erhöht sich dann die Vollzeitquote nicht, nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? (Im O-Ton sagte er, warum erhöhe sich die Teilzeitquote nicht – aber das war ein offensichtlicher Versprecher). „Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten“, sagte Nehammer vor Funktionären in einer Vinothek in Hallein.