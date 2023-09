Buntes Schauspiel im Disneyland der Golfer

Sepp Straka, Nicolai Hojgaard, Shane Lowry und Jon Rahm schlugen sich in Rom beim Training warm.

Sepp Straka, Nicolai Hojgaard, Shane Lowry und Jon Rahm schlugen sich in Rom beim Training warm. APA / Georg Hochmuth

Menschenmassen, Sommerflair, sündhaft-teures Shopping, maximales Entertainment und elitäres Golf: die 44. Auflage des Ryder Cups hat in Rom eine Traumkulisse. Ein Runde durch den Marco-Simone-Club.

Wer das Areal das Marco-Simone-Golfclubs im Nordosten Roms betritt, wähnt sich augenblicklich in einem Einkaufs-Outlet. Inmitten von Feldern und Äckern, fußläufig der Autobahn im Niemandsland, thront eine großartige Golfanlage, die für die 44. Auflage des Ryder Cups herausgeputzt wurde und, US-getreu, im XXL-Modus glänzt. Der Ryder-Cup-Shop erinnert an den Ikea in Vösendorf. Blau, riesig, und trotz horrender Preise (Plastik-Polo 120 €, Pullover 320 €) haben alle die Tragetaschen voll.