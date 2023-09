Kuscheliger Blickfang mit Schalldämmung

Ob an Wand oder Boden, hoch- oder niederflorig: In der kälteren Jahreszeit steigt das Interesse am flauschigen Interieur. Was es bei Kauf und Pflege zu beachten gilt. Und welche Optik derzeit beliebt ist.

Fundde belegen, dass Teppiche bereits vor 10.000 Jahren genutzt wurden. Sie kamen zum Einsatz, um Wohn- oder Schlafbereiche zu markieren und um wärmende Flächen zu schaffen. Waren die ersten Teppiche hauptsächlich aus gefilzter Wolle, einem Stück Leder oder Fell, zeigen sie sich heute in großer Vielfalt aus Baumwolle, Schurwolle, Seide und Kunstfaser für In- und Outdoor.

„Hat man früher Teppiche mit klassischen Mustern und überwiegend in Rottönen gewählt, greift man heute gern zu moderneren Varianten“, erklärt Ali Rahimi, Leiter des Wiener Traditionshauses Rahimi & Rahimi, die Trends. Designer Jan Kath etwa war diesbezüglich Vorreiter. „Seine Kreationen, die aussehen wie nach dem Versengen mit dem Gasbrenner, von Motten zerfressen, feucht geworden oder völlig verpixelt, erfreuen sich großer Beliebtheit“, berichtet Rahimi.

Wie kaputt: Shabby Chic auf dem Boden als kleine Demonstration der Lässigkeit. Rahimi

Ebenso beliebt sind handgeknüpfte Teppichanfertigungen nach eigenem Wunsch. Dabei ist etwas Geduld nötig, es bringt aber Vorteile gegenüber der maschinellen Produkten, weiß der Experte: „Man kann sie an defekten und stark belasteten Stellen nachknüpfen, also reparieren, und gut reinigen lassen.“ Letzteres sollte man alle paar Jahre veranlassen.

Achtung, Fußbodenheizung

Nicht jeder Teppich eignet sich natürlich für jeden Haushalt oder jedes Zimmer. Modelle mit kurzem Flor sind in der Regel besser zu reinigen und von Liebhabern von Hund und Katz, deren Haare sich in Produkten mit langen Fasern leichter verfangen, zu bevorzugen. Auch wer einen Saugroboter sein eigen nennt, hat es mit einem niedrigen Teppich einfacher. Ähnliches gilt für Menschen mit Gehschwierigkeiten oder einem (klein-)kinderreichen Haushalt.

Zur Beliebtheit trägt sicher bei, dass Teppiche ohne Aufwand dem sich wandelnden persönlichen Geschmack entsprechend getauscht werden können. Bei teuren Anschaffungen empfiehlt es sich trotzdem, das gute Stück einmal „probeliegen“ zu lassen. „Ihn vor dem Kauf einmal an der gewünschten Stelle zu sehen, zahlt sich aus“, erläutert Peter Lorenz. Sein Unternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Leiben steht bei der Raumplan-Erstellung zur Seite. Er empfiehlt zudem, vor allem bei Bodenheizungen aufzupassen und auf das Kennzeichnungsprädikat „Geeignet für Fußbodenheizungen“ und eine geringere Höhe zu achten.

Flower Power: Designvariante für Naturfreunde. Michael Tewes

Nachhaltige Wertanlage?

Teppiche, die unter Sofa und Couchtisch liegen, sollten mindestens 50 bis 70 Zentimeter darüber hinausreichen, sodass sie die Füße beim Sitzen oder Aufstehen umschmeicheln. Modelle, die auf glattem Untergrund wie Marmor oder im Eingangsbereich aufliegen, brauchen eine passende, sich nicht an den Fußboden anheftende Antirutschunterlage. Im Badezimmer sind Produkte aus Baumwolle vernünftig, da sie sich im Gegensatz zur Schafwolle bei Nässe nicht verzieht.

Fürs Schlafzimmer greift der Profi auf Seide zurück – reißfest, aber wenig reibungsfest, und daher für stark begangene Zimmer weniger praktisch. „Outdoor-Teppiche, wasser- und lichtbeständig, müssen entsprechend gekennzeichnet sein“, sagt Omar Besim, gerichtlicher Sachverständiger und Fachgruppenobmann für Orientteppiche der WKO.

Ruhig: Nach wie vor sind auch unifarbene Lösungen gefragt. Miroo

Die Haltbarkeit eines Produktes hängt, abgesehen von seiner Qualität, von Standort und Pflege ab. Langlebig sind jene Modelle, bei denen zumindest einmal pro Woche oben und ab und an darunter gesaugt wird. Denn Teppiche nehmen Staub aus der Luft auf und führen ihn an der Unterseite ab.

Als Wertanlage dienen laut Experten übrigens nur historische Stücke, die in kleinen Mengen geknüpft worden sind. „Ein besonderes Meisterwerk – es wurde zur Zeit von Schah Abbas I. (1587­–1629) im Iran geknüpft – wurde vor einiger Zeit um 25,7 Millionen Euro versteigert“, weiß Besim. Für den Alltag also eher nicht so ganz das Richtige.