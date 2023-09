Abschieben geht nicht, das geht nicht mehr lang gut

Ohne robusten Schutz der EU-Außengrenze im Mittelmeer und Abschiebungen auch in problematische Staaten können wir in Europa bald das Licht abdrehen.

Nachdem jüngst wieder einmal ein paar Tausend Migranten aus Afrika innert weniger Tage auf der italienischen Insel Lampedusa an Land gegangen sind, hat sich sogar EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Le­yen an den Ort des Geschehens verfügt, um dort das zu sagen, was Politiker in einer derartigen Situation immer sagen: „Wir brauchen eine europäische Lösung.“