SPÖ-Chef Babler über Nehammer: „Ein Kanzler, der die Leute verachtet“

Bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz sparte SPÖ-Chef Babler am Donnerstag nicht mit Kritik an der ÖVP – nachdem er selbst am Tag zuvor durch ein Sora-Strategiepapier in die Defensive geraten war.

Um 11.30 Uhr war sie kurzfristig angekündigt worden, um 13.30 Uhr fand sie bereits statt: Die Pressekonferenz von SPÖ-Bundesparteichef Andreas Babler am Donnerstag nahm das am Vorabend publik gewordene Video von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bereitwillig zum Anlass, größtmögliche Kritik an der ÖVP auszuteilen. Die (nicht nur) aus SPÖ-Sicht empörenden Aussagen über armutsgefährdete Eltern und Kinder waren Anlass dafür.

Die Menschen in Österreich hätten „sich einen Bundeskanzler verdient, der sie respektiert“, sagte Babler. In dem Video aber sei ein Kanzler zu sehen, „der die Leute für etwas verachtet, das nur er ganz direkt und persönlich zu verantworten hat.“ Das habe sich Österreich nicht verdient. „Wer Menschen nicht mag, kann keine politische Verantwortung in diesem Land übernehmen.“ Christlich-sozial sei bei der ÖVP „nix mehr“:

Die Leute würden jetzt schon sehen, was „uns unter der nächsten schwarz-blauen Regierung drohen könnte“. Der Kanzler richte den Sozialpartnern jetzt schon aus, dass die Reallöhne nicht steigen sollen. Nehammer hatte in dem Video auch die Sozialpartnerschaft kritisiert und die Gewerkschaft als „Bremser“ bei der Rot-Weiß-Rot-Card bezeichnet. „Morgen wird er uns ausrichten, dass die Pensionen gekürzt werden“, polemisierte Babler. „Und übermorgen spart er unser Gesundheitssystem endgültig tot“.

2024 habe „Österreich die Wahl, eine politische Richtungsentscheidung zu treffen: eine schwarz-blaue Regierung - oder eine, die die Österreicher*innen von Klein bis Groß respektiert. Es braucht wieder Politik für die Menschen.“ (red./APA)