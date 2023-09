Frankreich mit geringster Geburtenrate seit 1945

Seit 2010 hat die Geburtenrate um fast 13 Prozent abgenommen.

Paris. In Frankreich sind im vergangenen Jahr so wenig Kinder geboren worden wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Mit rund 762.000 Geburten lag die Zahl um 2,2 Prozent unter der des vorangegangenen Jahres, wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte. Im Vergleich zu 2010 betrage das Minus 12,8 Prozent und verglichen mit dem Höchststand an Geburten nach dem Krieg 1971 sogar 20,8 Prozent.

Der Rückgang liege in einem seit 2011 andauernden Trend, der nur 2021 durch einen leichten Anstieg unterbrochen wurde. Lediglich Frauen im Alter von 40 Jahren und älter haben etwas mehr Kinder zur Welt gebracht als im Jahr davor. Der Geburtenrückgang in Frankreich liege allerdings unter dem EU-weiten Rückgang von 4,9 Prozent, betonte die Statistikbehörde. Von dem Minus waren in Frankreich nahezu alle Regionen, wenn auch unterschiedlich stark, betroffen. Gründe für die sinkende Zahl von Geburten wurden nicht ermittelt. (DPA)