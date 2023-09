Deutschland stimmt Asylkompromiss zu

Die EU-Innenminister erzielten eine Einigung. Die Regierung in Berlin gab Widerstand auf.

Die EU-Innenministerinnen und -Innenminister haben sich nach Angaben aus diplomatischen Kreisen mehrheitlich auf den umstrittenen Krisenmechanismus zur Linderung der Migrationskrise geeinigt. Deutschland habe der jüngsten Vorlage der amtierenden spanischen EU-Ratspräsidentschaft zugestimmt, hieß es am Donnerstag am Rande der Beratungen der Resortchefs in Brüssel weiter. Damit sei eine qualifizierte Mehrheit erreicht.

Den Angaben zufolge wandten sich in der Aussprache der Ministerinnen und Minister lediglich Polen und Ungarn gegen den jüngsten Kompromissvorschlag der Spanier. In der Bundesregierung hatten die Grünen-Minister lange Zeit Bedenken gegen den Krisenmechanismus geäußert, darunter vor allem Außenministerin Annalena Baerbock. Sie befürchten dadurch einerseits eine weitere Aushöhlung des Grundrechts auf Asyl und andererseits einen weiteren Zuzug von Migranten nach Deutschland.

Nach Angaben aus Regierungskreisen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Mittwoch im Kabinett ein Machtwort gesprochen und klargestellt, dass Deutschland in dem Prozess kein Veto einlegen werde. Am Donnerstag sagte Scholz in Berlin mit Blick auf die Verhandlungen in Brüssel, die Regierung sei sich einig, „dass wir dem nicht im Weg stehen werden“.