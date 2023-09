Christian Kohl erzählt im Gespräch mit der „Presse“ welche einzigartigen Vorteile die Glasfasertechnologie für die Datenübertragung von Firmen und Organisationen bietet.

Drei setzt beim weiteren Ausbau des Glasfasernetzes auf Partnerschaften mit anderen Netzbetreibern. Das Unternehmen ist überzeugt, dadurch möglichst viele seiner Kunden schnell und effizient Datenübertragung per Glasfaser bieten zu können. Es sei ähnlich wie beim Schienenverkehr erläutert Kohl im Gespräch mit der „Presse“. Auch dort nutzen verschiedenste Anbieter mit unterschiedlichen Leistungen ein gemeinsames Schienennetz für den Transport von Personen und Gütern, anstatt jeweils eigene Schienen zu verlegen.

Eine möglichst breite Versorgung mit Glasfaser-Internet stellt einen wichtiger Wettbewerbsfaktor für die österreichische Wirtschaft dar. Denn Glasfaser bietet dank Datenübertragung in Lichtgeschwindigkeit in allen Bereichen Leistungen, die in dieser Form selbst mit dem schnellen 5G+ Mobilfunk von Drei nicht erreicht werden. Sowohl Stabilität und Qualität der Verbindungen als auch Daten- und Ausfallsicherheit der Glasfasertechnologie sind anderen verfügbaren Lösungen überlegen.

Christian Kohl, Bereichsleiter Geschäftskunden Drei Österreich (c) Die Presse

Der wesentlichste Punkt ist die Leistungsfähigkeit: Drei bietet mit Glasfaser bereits heute Datenverbindungen mit 1000 Megabit pro Sekunde, also einem Gigabit, bei entsprechendem Bedarf sind sogar Lösungen bis zu 10 Gigabit möglich. Diese große Bandbreite steht im Gegensatz zu anderen Internet-Verbindungen symmetrisch zur Verfügung, also mit gleicher Kapazität für Upload und Download.

Christian Kohl zeigt sich im Video überzeugt, dass Drei auch in gemeinsam genutzten Glasfasernetzen mit Know-how und maßgeschneiderten Lösungen gegenüber dem Wettbewerb vorne liege. Das Unternehmen ist Komplettanbieter und hat alle modernen Telekommunikationstechnologien im Portfolio. Es verfügt über viele Jahre Erfahrung mit der Glasfasertechnologie und hat bereits zahlreiche individuelle Lösungen für Betriebe und Organisationen jeder Größe realisiert.