Verbund-Chef Michael Strugl: „Der Umbau hat längst begonnen“

Während die Energiewende in Europa einen politischen Dämpfer erfährt, halten viele Unternehmen der Branche unbeirrt am grünen Kurs fest. Ihre Botschaft: Es kann schnell gehen – wenn man will.

St. Wolfgang/Kaprun. Tief im Inneren des Berges ist es dunkel, leise ist es nicht. Ein 160 Tonnen schweres Anschlussstück an die beiden Rohre, die im Pumpspeicherkraftwerk Limberg 3 einst Wasser von einem Speichersee in den anderen leiten sollen, will montiert werden. Die Grüne Batterie, die der Stromkonzern Verbund hier um knapp 600 Millionen Euro baut, ist bitter notwendig, will Österreich seine Energiewende stemmen. Bis 2040 sollen Kraftwerke mit drei Mal so großer Leistung wie heute im Land errichtet werden, allesamt grün, versteht sich.