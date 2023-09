Im Namen des Gurus

Der Vater hatte es einst geschafft, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen; sein erster Auftritt in der New Yorker Metropolitan Opera war aus einem bestimmten Grund von großer Bedeutung gewesen. Nach einigen Auftritten an einer anderen Spielstätte, der New York City Opera, beschloss er, seine Karriere in der Filmindustrie Hollywoods weiterzuverfolgen, wo er zumindest an einem wichtigen Film beteiligt war und im Zuge dessen einem bekannten Schauspieler seine Singstimme lieh. Die Mutter war im selben beruflichen Metier verankert, allerdings steckte sie ihre Karriere, die ebenso vielversprechend war, zugunsten ihres Mannes zurück. Später kehrte sie ins Berufsleben zurück und unterrichtete sogar an mehreren Universitäten.