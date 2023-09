Bei Asyl und Migration ist die Krise der Normalzustand

Am Donnerstag rauften sich die Innenminister der 27 in Brüssel zusammen, um einen großen Brocken auf dem Weg zur Reform der Asyl- und Migrationspolitik beiseite zu rollen.

Weder von links noch von rechts kommen taugliche Ideen, um Europa für die globale Migrationsdynamik der nächsten Jahrzehnte zu wappnen.

Die EU funktioniert also doch. Am Donnerstag rauften sich die Innenminister der 27 in Brüssel zusammen, um einen großen Brocken auf dem Weg zur Reform der Asyl- und Migrationspolitik beiseite zu rollen. Auch wenn die nationalautoritären Regierungen Polens und Ungarns dagegen stimmten und Länder wie Österreich sich enthielten, gab es eine klare Mehrheit dafür, nun mit dem Europaparlament über den neu zu schaffenden Krisenmechanismus zu verhandeln.