Turnkönigin Biles greift wieder nach ihrer Krone

Simone Biles hat ihre mentalen Probleme überwunden, wirbelt wieder durch die Lüfte der Turnhallen. In Antwerpen steht eine besondere Rückkehr an. AFP

Simone Biles ist zurück auf der großen Bühne. Wie der „Gummiball“ schon wieder Rekorde bricht und neue Maßstäbe setzt.

Bei den am Samstag beginnenden Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen werden alle Augen auf sie gerichtet sein: Simone Biles. Zum sechsten Mal wird die 26-Jährige an einer WM teilnehmen, was vor ihr noch keine US-Amerikanerin geschafft hat. Wobei Biles – und das verdeutlicht ihre Ausnahmestellung umso mehr – jüngst zwei Titelentscheidungen ausgelassen hat. Seit den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, wo sie aufgrund psychischer Probleme nur einen kompletten Wettkampf absolvieren konnte, legte Biles bis vor Kurzem eine mehrjährige Pause ein. Zwar hatte sie zuvor nie expliziert ihr Karriereende verkündet, und doch kam ihre Rückkehr beim U.S. Classic Anfang August nun völlig unerwartet. Die vierfache Olympiasiegerin von Rio 2016 gewann dort ebenso überlegen wie bei den folgenden US-Meisterschaften (jeweils Boden, Schwebebalken, Mehrkampf).