Lohnt sich ein Investment in Atomkraft?

Immer mehr Länder entscheiden sich für den Ausbau der Atomkraft als Teil ihrer Energieversorgung. AKW-Hersteller und Uranförderer werden damit zum Thema für Anleger.

Wien. Die Atomkraft sorgt für Diskussionen. Im April erfolgte in Deutschland die umstrittene Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke (AKW). Die fehlende Leistung soll langfristig durch erneuerbare Energien ersetzt werden. In anderen Ländern zeichnet sich eine gegenläufige Entwicklung ab: Polen etwa plant den Bau zahlreicher Meiler als Alternative zur Nutzung von Kohle. Bereits im November 2022 gab die polnische Regierung Pläne für das erste AKW in der Nähe von Danzing in Zusammenarbeit mit dem AKW-Hersteller Westinghouse Electric Company aus den USA bekannt.