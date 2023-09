Entlaufene Kuh aus Tiroler Bach gerettet

Das Tier ist in den Schinderbach gestürzt. Ihr Besitzer rief die Feuerwehr. Diese befreite sie mit einem Kran.

Eine Katze vom Baum holen - das kennt man ja. Aber eine Kuh aus einem Bach retten, ist wohl doch ein eher ungewöhnlich. Genau das aber geschah am Dienstag in Imst in Tirol. Eine entlaufene Kuh ist dort in den Schinderbach gestürzt und musste gerettet werden.

Der Landwirt, dem das Tier gehört, alarmierte am Nachmittag die Feuerwehr. Bis zu deren Eintreffen sicherte er die Kuh vor einem weiteren Abrutschen in das Gewässer und beruhigte sie. Die Einsatzkräfte konnten das 800 Kilogramm schwere Tier dann mittels Hebegeschirr und Kran aus dem Bach heben. Sie übergaben die nach ihrem unfreiwilligen Abenteuer sichtlich erschöpfte Kuh dem Bauern. (Red.)