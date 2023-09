Der Oberfermentierer kommt nach Wien

Beim Popchop-Festival ist David Zilber Gast: Er leitete das Noma-Fermentationslabor.

„Das war wirklich nicht einfach“, sagt Matthias Balgavy. Ein halbes Jahr dauerte es, bis endlich klar war: Ja, David Zilber kommt. Der Kanadier ist so etwas wie der Oberfermentierer der Foodiewelt.

Er hat fünf Jahre das Fermentationslabor des mehrfach zum besten Restaurant der Welt gekürten Noma in Kopenhagen geleitet. Und kommt nun also nach Wien: Als Stargast des Popchop-Festivals, das von Freitag bis Sonntag im Heuer am Karlsplatz stattfindet.

„Das war schon ein lustiges Gefühl, als ich den Posteingang aufgemacht und die Nachricht gesehen habe, dass er wirklich zugesagt hat: Wow, es passiert wirklich“, sagt Balgavy. Er managt seit Mai gemeinsam mit Christian Michor das Heuer – und ist mit Koch Johannes Schartner eines der Masterminds hinter Popchop, einem Foodfestival, das sich um zukunftstaugliche, kreative und innovative Esskultur dreht. Nach der Premiere im Vorjahr geht es nun in die zweite Runde.

Neben dem Talk mit Zilber – der am Samstag mit „Presse“-Gourmetautorin Anna Burghardt und der Foodtrend-Expertin Nina Mohimi spricht – diskutieren am Freitag unter anderem Trendforscherin Hanni Rützler und Spitzenkoch Lukas Nagl über die Zukunft des Essens, auffällig viele Gäste widmen sich dem Fermentieren. „Wir sind kein Fermentationsfestival, aber Fermentation steckt einfach in so vielen Projekten drinnen, weil es eine Technik ist, die extrem viel ermöglicht“, sagt Balgavy.

Auch ein Thema am Freitag: sogenannte lokale Exoten, also exotische Früchte, die inzwischen in Österreich wachsen. Unter den Ausstellern beim Future Food Market am Samstag sind unter anderem das Insekten-Food-Startup Zirp, die Marktgärtnerinnen Dirndln am Feld oder der Mindful Drinking Club aus Berlin, der alkoholfreie Trinkkultur hip machen will.

Mehr Informationen unter www.popchop.at