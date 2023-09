Wie komme ich in Wien zu einem Kleingarten?

Gelernte Wienerinnen und Wiener wissen: Ohne Connections sind Kleingärten kaum zu haben. Aber, es gibt Wege in den Garten. Dazu braucht man Geduld, Geld oder den richtigen Job.

Wohnen im Grünen, mit Garten, trotzdem in der Stadt oder nahe der Stadt: Was für viele der Wohntraum schlechthin ist, wird für manche Wienerinnen und Wiener in Kleingartensiedlungen möglich. Auch, wenn man dort etwas beengt, Gartenzwerg an Gartenzwerg quasi, meist eher dezentral und auf vielen Etagen mit kleinen Flächen lebt: Kleingärten sind äußerst beliebt.

Wie kommt man zum Garten?