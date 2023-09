Wie Unternehmen auf die Kaufkraft von „Swifties“ setzen

Der Name Taylor Swift steht nicht nur für massentaugliche Popmusik, sondern auch für Umsätze in Milliardenhöhe. Das machen sich auch Unternehmen zunutze - um beispielsweise Saucen zu verkaufen.

Während in Österreich die Fast-Food-Kette Burgerking mit einem Marketinggag auf den jüngsten „Burgersager“ von Bundeskanzler Karl Nehammer reagiert, tragen sich in internationalem Kontext deutlich sympathischere Netzdebatten rund um Fast Food zu.

Gerade noch war das Liebesleben von Superstar Taylor Swift, die seit neuestem augenscheinlich den Footballspieler der Kansas City Chiefs Travis Kelce datet, das Gesprächsthema Nummer Eins, nun übertrumpfen sich Fans und Unternehmen mit Postings und Marketingaktionen rund um die bevorzugte Saucenwahl der Sängerin.

Ein Fanaccount auf X postete ebenfalls rund um die Causa Kelce ein Foto der Sängerin mit der Information, das Taylor Swift beim Footballschauen anscheinend Hendl mit Ketchup und Ranch, eine Sauce aus Buttermilch, Mayonnaise und Joghurt, zu sich genommen habe. (“Taylor Swift was eating a piece of chicken with ketchup and seemingly ranch!”) Eine mäßig interessante, man möchte sagen, überflüssige Information — allerdings nicht bei einer Frau, die Umsätze in Milliardenhöhe generiert.

Das wissen auch Unternehmen, denen sogar ein witziges Online-Meme reicht, um gleich ein neues Produkt auf den Markt zu bringen. Während das Empire State Building in den Farbtöten „Ketchup and seemingly ranch“ beleuchtet wurde, dachte sich der Ketchuphersteller Heinz gleich eine tatsächliche Sauce aus, die auch tatsächlich produziert und verkauft werden soll. (Wenn auch nur in einer limitierten Auflage von 100 Stück.)

„Sheconomy“: Das Phänomen hinter der Kaufkraft

Der Name Taylor Swift ist für Unternehmen, Veranstalter und ganze Städte zu einem Synonym für Kaufkraft geworden. Ein Phänomen, das längst auch auf Social Media getauft wurde, „Sheconomy“ oder „Kapitaylism“ heißt es dort. Gemeint ist damit der unglaubliche kommerzielle Erfolg von Konzerttourneen weiblicher Superstars wie eben Taylor Swift oder auch Beyoncé, von dem nicht nur die Musikerinnen selbst profitieren, sondern der sich auch in messbarem Ausmaß auf die gesamtwirtschaftliche Lage auswirkt. So hätten alle Städte, in denen Taylor Swift bisher während ihrer laufenden „Eras“-Tour aufgetreten sei, einen merkbaren Umsatzschub in Bezug auf Nächtigungen und weitere Tourismusausgaben bemerkt, wie das „Time“-Magazine berichtet.

Analysten schreiben der Tour allein in den USA einen Bruttoumsatz von 2,2 Milliarden Dollar an Ticketverkäufen zu, und allgemeine Konsumausgaben in der Höhe von fünf Milliarden Dollar. Manche Produkte sind von den Fans, die sich selbst als „Swifties“ bezeichnen, besonders begehrt - etwa Freundschaftsarmbänder, die in Swifts Song „You’re on Your Own, Kid” eine Rolle spielen. Sie waren in vielen Städten nach einem Konzert komplett ausverkauft. Auch andere popkulturelle Trends, die enormen wirtschaftlichen Umsatz generieren, sind von dem Begriff „Sheconomy“ erfasst - etwa der kommerzielle Erfolg von Barbie-Merchandise diesen Sommer.

Dass der Effekt tatsächlich auch auf ein Produkt wie eine Sauce übertragen werden könnte, bestätigt der gestiegene Absatz eines weiteren Artikels: Seitdem Taylor Swift Travis Kelce anfeuerte, ist die Nachfrage nach seinem Football-Dress, die Nummer 87 der Kansas City Chiefs, um 400 Prozent gestiegen, wie der E-Commerce-Partner der NFL, Fanatics, zuletzt bekannt gab. (chrima)

