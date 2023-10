Eine Steirerin auf Eis: Theresa Schafzahls Welt ist eine Scheibe

Die Steirerin Theresa Schafzahl erkämpfte sich ihren Platz in Amerikas Professional Women’s Hockey League. NHL-Stars wie Connor McDavid unterstützen die Liga, der Weg dorthin ist allerdings extrem steil und weit.

Es ist ein turbulenter Sommer, auf den Theresa Schafzahl zurückblickt. Zunächst war da der „nächste Schritt in meiner Karriere“, den sie mit einer Vertragsunterschrift beim kanadischen Profieishockeyklub Montreal Force im Mai verkündet hatte. Dann jedoch die Kehrtwende: Ende Juni stellte die Premier Hockey Federation (PHF), jene Liga in Nordamerika, in der „La Force“ gespielt hätte, ihren Betrieb ein. Damit stand auch Österreichs 23-jährige Eishockeyspielerin wieder mit leeren Händen da. Bis Ende August eine neue Liga aus dem Boden gestampft wurde. Professional Women’s Hockey League (PWHL) will fortan das Leuchtturmprojekt in Sachen professionelles Fraueneishockey sein. Schafzahl wird ein Teil davon sein, sie wurde Nationalteamspielerin und beim Draft Mitte September in Runde sieben auf Position 39 vom US-Klub Boston gewählt.