Konkret, erfolgreich. Die Autos der Zukunft entwickeln, die Lebensmittelqualität verbessern, Produkte global vermarkten oder den Kampf gegen Cyberkriminalität aufnehmen: Studieren an der FH OÖ bedeutet praxisorientierte Mitarbeit an Projekten aus Wirtschaft und Industrie. 71 Bachelor- und Masterstudien stehen an den Fakultäten der FH OÖ in Hagenberg, Linz, Steyr und Wels zur Auswahl. Beim Thema Praxisnähe gibt es Topbewertungen von Studierenden und der Wirtschaft, wie die jährlichen FH-Rankings durch das Centrum für Hochschulentwicklung und das Industriemagazin bestätigen. Und: 99 Prozent der Absolvent*innen der FH OÖ haben einen Job. Zu den Studienschwerpunkten an der FH Oberösterreich zählen Informatik, Kommunikation und Medien am FH OÖ Campus Hagenberg, Medizintechnik und Angewandte Sozialwissenschaften am FH OÖ Campus Linz, Wirtschaft und Management am FH OÖ Campus Steyr sowie Technik und Angewandte Naturwissenschaften am FH OÖ Campus Wels.

Neues Studium für mehr Vielfalt in der Informatik

Digital. Mit dem Bachelor „Design of Digital Products“ in Hagenberg will die FH OÖ die IT für Frauen attraktiver machen und Zielgruppen begeistern, die bisher wenig Berührungspunkte mit dem Thema hatten. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung von Software nach ethischen und nachhaltigen Aspekten und unter Einbindung diverser Personengruppen. Software- und UX-Design, Wirtschaft, Projektmanagement, Nachhaltigkeit, Ethik, kritisches Denken, Kreativität, Teamwork und Konfliktlösung sind Teil des Studienplans. An der Gestaltung waren auch namhafte Unternehmen beteiligt.



