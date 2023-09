Lieferdienst Wien: Der Lauf der Welt

Teil 36 von 52

… was bisher geschah: Ellis hat geschlafen, aber Hanna am Morgen nicht in ihrem Zimmer vorgefunden. Fabian hat Kaugummi bestellt, um Ellis wiederzusehen. Anis hat die Nacht in der Zentrale verbracht.

Vor der Zentrale des Lieferdienst Wien steht Ellis, deren neue Schicht soeben begonnen hat. Anis ist auf der Tastatur seines Computers eingeschlafen. Ellis klopft an die Glastür, um den Boss zu wecken. Dieser schnellt hoch, sieht seine Mitarbeiterin am Eingang stehen, greift nach einem Fläschchen Mundspray und gibt zwei Sprühstöße in den Rachen ab. Gespielt freudig umarmt er Ellis und tut auf wach. „Hast du die Nacht in der Zentrale verbracht?“, ist Ellis überrascht. „Wenn du wüsstest! War ich heute schon bei Metro, bei Ali, bei Bäcker, bei Bürgermeister, bei Bezirksblatt, bei Boulevard-TV, habe mich gekümmert um Cousins meiner Cousins, um Katze der Nachbarn, um Post, um Zahlen, um Excel-Tabellen, um Korrespondenz und Geschäftliches, um Geld und Kapitalanlage. Schrumpfen heißt sterben, wachsen heißt leben.“ Während Anis so deklamiert, richtet er sich auf, wird wacher und wächst wirklich ein wenig über sich hinaus.

„Und ich?“, fragt Ellis nach ihren Aufgaben zum Zwecke persönlichen Wachstums. Irgendwann wird vielleicht auch sie ein Business leiten! Oder einer ganzen Schulklasse die herrlichen Tücken philosophischen Denkens beibringen? Anis nennt Aufträge und Routen. Ellis starrt auf den Eintrag in der Liste der Bestellungen. „Welcher Irre bestellt nur eine Packung Kaugummi?“, ruft sie entsetzt. „Kunde ist König“, wiederholt Anis, der verstanden hat, wie ein serviceorientiertes Unternehmen zu führen ist. Fabian, der Ritter vom Tabor, hat sich ausdrücklich Ellis als Kurier gewünscht, die ihre Arbeitsmontur entgegennimmt und dabei heftig mit den Augen rollt. Fabian nervt. „Arbeit nervt“ heißt ein alter Song der Band Deichkind. Ellis rollt los.

Hanna ist die ganze Nacht lang durch die Stadt gelaufen. Sie hat nicht schlafen können. Auch sie hat sich Fragen über ihre Zukunft gestellt. Sie hatte einmal andere Ideen als Radfahren für den Lieferdienst Wien, sie hat Spanisch muy bien estudiért, aber nur für ein Semester. Dann hat sie Werkerziehung inskribiert, das mittlerweile Kontextuelle Gestaltung heißt. Hanna schüttelt den Kopf: Was wäre dann kontextfreie Gestaltung? Danach hat sie es noch mit Linguistik probiert. Dort hätte sie auch bleiben können, wäre nicht dieser gut aussehende mongolische Avantgardefilmer in ihr Leben getreten. Freilich zu wenig ins Leben, eher am Rande stand er und wusste nichts von Hannas Wünschen. Was soll man nur studieren, um das Leben zu verstehen?

Es ist schon sehr früh am Morgen, als Hanna vor der Votivkirche am Rooseveltplatz stehen bleibt. Sie erstrahlt nach der Renovierung in hellem Glanz. Die Sonne scheint. Im Sigmund-Freud-Park sitzen die Leute im Gras, die nach dem Ausgehen noch nicht nach Hause wollen. Und die, die vor den Vorlesungen an der Uni noch einen Kaffee trinken wollen. Bei Peter, der einen kleinen Stand auf Rädern betreibt, der sich Cafétscherl nennt, bekommen sie Cappuccino. Für die Hafermilch schlägt er nicht einmal extra etwas auf den Preis. Peter liest in der Sonne „Archipel Gulag“ und sieht dabei sehr hübsch aus. Andere Eltern haben auch schöne Söhne, denkt sich Hanna. Und dass ihr Papa eine Ausgabe dieses Titels aus den Siebzigerjahren zu Hause hat. ­Hanna seufzt. Wie sehr die Zeiten sich ändern, und wie sehr sie sich auch ähneln, nicht? Fortsetzung folgt