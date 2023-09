Was in Sachen erneuerbarer Energien zu tun ist

Eine Studie zeigt auf, auf welchen Gebieten Österreich am Energiesektor aktiv werden muss.

Die Ziele im Energiesektor sind klar definiert: In Österreich soll die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 den gesamten Verbrauch decken, bis 2040 wird die Klimaneutralität Österreichs und damit der endgültige Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft angestrebt. Dafür ist es unabdingbar, dass sowohl die Stromerzeugung als auch das Stromnetz so flexibel sind, dass die Versorgung jederzeit und an jedem Ort sichergestellt ist. Eine Studie der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der RWTH Aachen University unter der Leitung von Universitätsprofessor Albert Moser untersuchte – mit dem Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Verbund, Wien Energie und Wiener Stadtwerke im Projektlenkungsausschuss – deshalb die Optionen für die Zukunft der Stromversorgung Österreichs. Angenommen wird, dass es zu einem starken Ausbau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien kommt, wobei die steigenden negativen und positiven Residuallasten ausgeglichen werden müssen. Als Residuallast wird jener Restbedarf an Strom bezeichnet, der nicht durch Wind– und Solarenergie abgedeckt werden kann. Dabei spielt die Stellung Österreichs als Teil des Binnenmarktes für elektrische Energie und die große Bedeutung von Importen und Exporten eine wichtige Rolle.

Wandel bei Energienutzung

Die Studie der Aachen University kommt – sowohl in simulierten Szenarien für das Jahr 2030 und 2040 – zu dem Schluss, dass vor allem hydraulische Speicher (Wasserkraftanlagen) und Batteriespeicher kritische Funktionen darstellen, um die Residuallasten auszugleichen. Hinzu kommt der Wandel bei der Nutzung von Gaskraftwerken: Sie werden zwar nur noch zu einem geringen Teil (etwa zehn Prozent der Stunden pro Jahr) zur Energieerzeugung benötigt, aber ebenfalls zur Bereitstellung der Flexibilität. Es ist denkbar, dass sie spätestens im Jahr 2040 mit erneuerbaren Gasen, und damit CO 2 -neutral, betrieben werden. Den Bedarf an flexiblem Strom orten die Studienautoren bei etwa zehn bis elf Gigawatt (2030) und 13–15 GW im Jahr 2040 – deshalb sind zusätzliche Flexibilitätsoptionen nötig. Als gesamten Strombedarf werden für 2030 85 Terrawattstunden pro Jahr angenommen (27 TWh mehr als im Jahr 2020) und für 2040 95 TWh angesetzt. Dabei wird sich die Abhängigkeit Österreichs von ausländischen Stromlieferungen deutlich erhöhen, da die nötigen Flexibilitätsoptionen im Land technisch nicht ausreichen. In den Simulationen zeigte sich deutlich, dass Österreich alle verfügbaren Optionen nutzen muss, um die Deckung des Strombedarfs zu garantieren. Dazu müssen weitere Flexibilitätsoptionen – also neue Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien – errichtet werden. Dabei unterscheidet man zwischen dezentralen Flexibilitäten wie Wärmepumpen, E-Mobilität und Batteriespeicher und zentralen Flexibilitäten wie Power-to-Gas-Anlagen, Gaskraftwerke und Pumpspeicher für Wasserkraft. Die Bedeutung von gasgefeuerten Anlagen wird dabei sukzessive reduziert: Sie sollen im Jahr 2030 3,4 GW Strom liefern, 2040 nur noch 1,7 GW. Gleichzeitig steigt die Relevanz von hydraulischen Speichern und Batteriespeichern, die 9,6 GW im Jahr 2030 leisten sollen und 2040 sogar zwölf GW.

Zusammenarbeit aller gefragt

Um die ambitionierten Klimaziele zu erreichen, sind nicht bloß der Ausbau von Batteriespeichern – im Jahr 2030 mit einer Leistung von etwa 0,5 GW und 2040 drei Gigawatt – und Power-to-Gas-Anlagen (2030: 1 GW, 2040: 2 GW) – nötig, sondern auch Unternehmen und Haushalte müssen ihren Beitrag leisten. Während es im Jahr 2019 etwa 30.000 E-Fahrzeuge in Österreich gab, muss die Anzahl auf 466.000 (2030) und auf mehr als zwei Millionen im Jahr 2040 ansteigen. Ebenso verhält es sich mit Wärmepumpen: Waren 2019 lediglich 325.000 Anlagen in Betrieb, sollten es 2030 559.000 sein und für das Jahr 2040 seien mehr als 800.000 Wärmepumpen angestrebt.

Nicht untersucht wurde der bis zum Jahr 2040 nötige Ausbau des Stromnetzes, dessen Belastung zunimmt. Um Netzengpässen vorzubeugen, bedarf es des Einsatzes von Maßnahmen zur operativen Netzengpassbehebung. Es sei davon auszugehen, dass aufgrund der zentralen Lage Österreichs im europäischen Verbundsystem die Netzbelastung heute, wie auch in Zukunft, durch hohe Transitflüsse geprägt sein wird.