Die Krise ist nicht das Problem

Die Menschheitsgeschichte ist eine der Krisen und ihrer Überwindung. Die wichtigen Fragen lauten: Wie widerstandsfähig ist eine Gesellschaft? Hat Europa in den vergangenen zwei Jahrzehnten seine Resilienz verloren? Und was kann die Wissenschaft beitragen, um sie zu erhöhen?

Im Gegensatz zu den Erfolgsgeschichten der europäischen Staaten ist die Liste der Krisen in den vergangenen Jahren beachtlich lang. Wir stecken in einer Energiekrise, Demografiekrise, Migrationskrise, einer Lieferkettenkrise, erleben Inflation und Arbeitskräftemangel, manche sehen eine Wirtschaftskrise samt Finanzkrise am Horizont, viele hängen in einer Motivationskrise, wir können die Bildungskrise nicht mehr leugnen, genauso wenig wie die Gesundheitssystemkrise, eine Verwaltungs- und Managementkrise und damit zusammenhängend eine Vertrauenskrise in die Demokratie, erstmals Versorgungskrisen und natürlich die Informationskrise – schließlich scheinen wir immer weniger unterscheiden zu können, was wahr ist und was nicht. Und ich rede noch nicht einmal von der Klimakrise oder dem Krieg in Europa.