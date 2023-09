Spanien: Konservativen-Chef scheitert erneut an Regierungsbildung

Alberto Núñez Feijóo hat es als Chef der Konservativen am Freitag auch im zweiten Anlauf nicht geschafft, im Parlament eine Mehrheit für eine Regierung zu bekommen.

Alberto Núñez Feijóo hat es als Chef der Konservativen am Freitag auch im zweiten Anlauf nicht geschafft, im Parlament eine Mehrheit für eine Regierung zu bekommen. APA / AFP / Javier Soriano

Alberto Núñez Feijóo bekam so wie schon am Mittwoch keine Mehrheit in den Cortes, dem Abgeordnetenhaus. Für den interimistisch amtierenden Premier Sánchez entstehen neue Chancen, die aber destabilisierend fürs Land sein könnten.

Spaniens konservativer Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo ist am Freitagnachmittag auch im zweiten Wahlgang im spanischen Parlament (den Cortes) nicht zum neuen Regierungschef gewählt worden. Für den 62-Jährigen stimmten im Kongress, dem Unterhaus, nur 172 der 350 Abgeordneten. 177 stimmten gegen ihn, eine Stimme war ungültig.

Vor dem schon im Vorfeld als aussichtslos geltenden zweiten Votum hatte Feijóo den geschäftsführenden Ministerpräsidenten Pedro Sánchez scharf angegriffen. Feijóo warf dem Sozialisten vor, eine „Regierung der Lüge und der Täuschung“ anzustreben, wenn er auf Forderungen katalanischer Separatisten nach einer Amnestie und einem neuen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien eingehe, sagte er am Freitag im Unterhaus in Madrid.

Feijóo ist seit April 2022 Vorsitzender der Volkspartei (PP). Zugleich räumte der Jurist und Beamte aus der nördlichen Region Galicien sein Scheitern schon vor der Abstimmung ein. „Ich will kein Regierungschef auf Kosten der Würde meines Landes sein“, sagte er mit Blick auf Sánchez.

Rückkehrchance für den Sozialisten

Die erste Abstimmung hatte er am Mittwoch ebenfalls mit nur 172 Stimmen für ihn verloren. Sánchez (51) hatte die vorgezogene Parlamentswahl im Mai angekündigt, nachdem es für die Sozialisten und ihre linken Verbündeten bei Kommunal- und Regionalwahlen schwere Niederlagen gegeben hatte. Wenn es bis 27. November keine Mehrheit in den Cortes für eine neue Regierung gibt, wird eine Neuwahl notwendig, die dann am 14. Jänner abgehalten würde.

Der Sozialist Pedro Sánchez, aktuell Interimspremier. AFP

Allerdings sehen Beobachter die Chance für Sánchez, trotz des Regierungsbildungsauftrags durch König Felipe VI. an den Konservativen Feijóo mit Unterstützung separatistischer Parteien erneut eine Regierung zu bilden. Das wäre allerdings ein extrem heikler Akt, der die politische Lage anheizen und selbst Spaniens Stabilität als Gesamtstaat gefährden könnte. (APA/DPA/red.)