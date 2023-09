Die SPÖ hat einen Punkt, die ÖVP auch

Österreich, ein Hort der Düsternis? Oder eine blühende Landschaft? Echte Antworten könnten in der Aufgeregtheit der kommenden Monate untergehen.

Wir treiben jeden Tag eine andere Sau durch das Dorf. Am Mittwoch Sora-Chef Günther Ogris. Am Donnerstag ÖVP-Chef Karl Nehammer. Das eine bedingt möglicherweise das andere. Ohne fehlgeleitetes Sora-Mail wäre auch das Nehammer-Video vermutlich nicht so schnell aufgetaucht, es ist zwei Monate alt.

Man kann sich der Dynamik auch nicht wirklich entziehen. Man kann nur versuchen, es einzuordnen, zu relativieren. Es gibt größere Probleme als ein irrtümlich publik gewordenes Strategiekonzept oder ein heimlich aufgenommenes Video, in dem ein Bundeskanzler vor eigenen Funktionären emotional wird.

Doch es wird wahrscheinlich so weitergehen. Der Wahlkampf hat begonnen. Man kann nur hoffen, dass er nicht so schmutzig verläuft wie der Dirty-Campaigning-Wahlkampf von 2017.

„Wir sind alle ÖVPler. Wir wissen, was leiden heißt“, sagt Karl Nehammer am Ende des Vinothek-Videos. 2017 hatte das Leiden ein vorläufiges Ende. Nach elf Jahren hatte die ÖVP das Kanzleramt wieder. Nach dem Wahlsieg 2019 waren Sebastian Kurz und die ÖVP im Zenit ihrer Macht. Danach ging es bergab, erst kam Corona, dann die WKStA.

Wolfgang Schüssel, den letzten ÖVP-Kanzler vor Kurz, hatte der Soziale-Kälte-Stempel das Amt gekostet. Das Nehammer-Video wird die SPÖ wohl auch in diesem Licht erscheinen lassen. Die SPÖ hat an sich Schwierigkeiten, mit ihren Themen durchzukommen. Die Teuerung treibt die anderen Parteien ebenso um, zudem ist sie rückläufig. Mit einem Thema allerdings hat es Andreas Babler geschafft, Aufmerksamkeit zu gewinnen: der Kinderarmut. Da ist die „Diskursverschiebung“ gelungen. Teil zwei davon, das Beiseiteschieben des Themas Migration, wird nicht gelingen. Dafür ist es zu präsent und dringlich. Beim „warmen Essen für jedes Kind“ in den Schulen hingegen hat Babler einen Punkt. Das kann der Staat, die Stadt, das Land leisten.

Darüber hinaus sind allerdings schon die Eltern für ihre Kinder verantwortlich. Der Sozialstaat in Österreich funktioniert, er reicht nahezu in alle Ecken. Oder wie es der Steuerberater Gottfried Schellmann einmal vorgerechnet hat: Eine Familie mit drei Kindern, die Sozialhilfe bezieht, kommt in Wien auf ein Haushaltseinkommen von 40.479 Euro pro Jahr.

Das ist eben auch das Wesen des Wahlkampfs: die Zuspitzung. Sonst könnte die SPÖ nicht behaupten, die Menschen würden immer ärmer, in einem Sozialstaat, den sie selbst wesentlich mitaufgebaut hat. Da hat auch die ÖVP in Gestalt ihres Generalsekretärs, Christian Stocker, einen Punkt: Der Anteil der armutsgefährdeten Menschen sei seit der Kanzlerschaft Christian Kerns gleichgeblieben bzw. sogar leicht gesunken. „Aber wer hat damals davon gesprochen, wie es mit warmen Mahlzeiten bei den Kindern ist?“

Armut ist relativ

Armut ist auch relativ. In der Gesamtheit betrachtet, nicht für den Betroffenen an sich. Laut einer Definition liegt die Grenze der Armutsgefährdung bei 60 Prozent des Medianeinkommens. Und das ist in einem Land wie Österreich vergleichsweise hoch. Freilich sind hier auch die Lebenserhaltungskosten höher. Aber es gilt wahrscheinlich das, was Caritas-Präsident Michael Landau pointiert so formuliert hat: In Österreich müsse niemand verhungern oder erfrieren. Das bedeute aber nicht, dass es niemanden gebe, der hungere oder friere.

Die SPÖ wird auf diesem Thema draufbleiben. Die ÖVP wird ihre Leistungen hervorstreichen, das Thema Leistung generell forcieren. Und die FPÖ wird ihre Evergreens spielen: von Migration bis Neutralität. Das wird der Dreikampf um das Kanzleramt. Oder plakativer ausgedrückt: Die SPÖ wird Österreich in den düstersten Farben schildern, das Sora-Papier vermittelte einen Eindruck davon („Depressive Stimmung und Erschöpfung sind endemisch“) . Die ÖVP wird blühende Landschaften malen. Und die FPÖ wird die Eliten, bzw. was sie dafür hält, generell verdammen.

Es wird nicht zwingend die Zeit der „fokussierten Unintelligenz“ werden, wie das Michael Häupl einmal nannte. Denn so ein Wahlkampfkonzept ist zumeist schon durchdacht. Aber es wird die Zeit der schnelllebigen Gereiztheit. Mehr als einzuordnen bleibt da wohl nicht.

