Remco Evenepoel in Siegerpose. APA

Noch mehr Dominanz von Jumbo-Visma? Wie allein ein Gerücht für die spannendsten Radrennen seit Langem sorgen wird.

Das Peloton zittert also vor einer neuen Übermacht, wenn, wie medial kolportiert, Jumbo-Visma, also jener Rennstall, der heuer Giro, Tour und Vuelta gewann, mit Soudal Quick-Step rund um Ausnahmekönner Remco Evenepoel fusioniert. Doch bevor am Samstag der Giro dell‘Emilia das Saisonfinish einläutet, darf Entwarnung gegeben werden.